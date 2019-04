Hoe reageer je als universiteit op het frame van Thierry Baudet?

Een. Je komt in verzet, want hier worden de fundamenten van de wetenschap aangetast. Dat mag, maar er is een risico: je stapt zo in het frame van Baudet. En dus krijgen zijn opvattingen extra zendtijd en aandacht. Bovendien, wie in andermans frame stapt, is vrijwel altijd kwetsbaar. In een open brief tegen Baudet staat dat de academische vrijheid wordt bedreigd door populistisch-rechtse politici zoals Erdogan. ‘Erdogan? Waarom gaat het niet over de bedreiging door links-populisten als Maduro?’, kan een Baudet-aanhanger denken. De brief bewijst Baudets gelijk.

Twee. Een rector noemt Baudets idee ‘een poging om aandacht te trekken’. Daarmee stap je niet in het frame van Baudet, maar zeg je iets over het frame - het is kinderachtige aandachttrekkerij. Het voordeel: je veroordeelt het frame, zonder dat je er op in hoeft te gaan. Je beëindigt in een keer de discussie.

Drie. Het frame is als een stuk rood vlees - het is een beeld dat Rutte ooit gebruikte. Baudet gooit dat in de arena en iedereen gaat er in volle vaart op af en is er wekenlang mee bezig. Op een stuk rood vlees kun je ook helemaal niet reageren. Goede kans dat je er nooit meer wat van hoort.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing.