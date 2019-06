Hoe Nigel Farage de hoge prijs voor brexit framet

Het is een lastig frame voor Farage. Hij kan toegeven dat er banen verloren gaan, hij kan dat bestrijden - maar in beide gevallen moet hij het over banenverlies hebben. En dat is niet prettig voor Farage.

Hoe antwoordt hij?

Een. “Vrijheid is onbetaalbaar”, zegt Farage. “Je kunt geen prijs zetten op vrijheid. Je kunt geen geen prijs zetten op democratie. Je kunt geen prijs zetten op trots. Je kunt geen prijs zetten op onafhankelijkheid.”

Wat gebeurt hier? We noemen het meta-framing: je gaat niet in op het frame, je zegt iets over het frame. De vraag naar de kosten van brexit is blijkbaar helemaal fout. Die vraag suggereert dat je een prijskaartje kunt hangen aan waarden als vrijheid en onafhankelijkheid - en dat daarmee het pleit is beslecht. En dat kan niet bij zulke belangrijke waarden. Farage serveert de vraag af, delegitimeert de vraag.

Twee. Vervolgens veegt Farage het onderzoek naar de kosten van brexit eenvoudigweg van tafel. Allemaal onzin. Het is een logisch gevolg van zijn meta-frame. Als de vraag naar dat banenverlies fundamenteel fout is, ach, dan neem je het onderzoek daarnaar ook niet serieus.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.