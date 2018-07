Hoe lang blijft Trump aardig voor Obrador?

Donald Trump was er zondagnacht snel bij om Andrés Manuel López Obrador te feliciteren met diens verkiezing tot president van Mexico. "Ik zie ernaar uit om met hem samen te werken", twitterde het Amerikaanse staatshoofd. Zijn aanstaande ambtsgenoot was er blij mee. "Het was een zeer respectvolle tweet", zei hij.

Een eerste telefoongesprek tussen de twee presidenten duurde gisteren een half uur. Ze zouden 'respectvol' hebben gesproken over plannen om banen te scheppen in Mexico en zo de migratie naar de VS af te remmen.

Vriendelijke woorden, maar hoelang blijft de toon zo hoffelijk? Mexico maakt met López Obrador een flinke ruk naar links en de vraag is nu wat dat precies gaat betekenen voor de relatie met de grote noorderbuur.

Kwaad bloed Die relatie is flink verzuurd sinds Trump is aangetreden als president. Diens gestaalde retoriek tegen ongedocumenteerde Mexicaanse migranten, die hij 'verkrachters' en 'criminelen' noemt en massaal wil deporteren, en zijn plannen om een muur aan de grens te bouwen, hebben veel kwaad bloed gezet. Trumps afkeer van vrijhandel met Mexico - die handel was vorig jaar meer dan 500 miljard dollar waard -maken die situatie niet veel beter. Hij heeft zijn huidige Mexicaanse ambtsgenoot Enrique Peña Nieto sinds zijn aantreden zelfs niet één keer persoonlijk ontmoet. Over vijf maanden maakt Peña echter plaats voor López Obrador. Vanaf dat moment zal Mexico worden geregeerd door een president die, net als Trump, stevige woorden niet uit de weg gaat en zich als een nationalist en man van het volk presenteert. Tijdens zijn campagne fulmineerde AMLO, zoals de nieuwe president vaak wordt genoemd, constant tegen de corruptie en weelde van de Mexicaanse elite. Hij pleit voor corruptiebestrijding, strenger toezicht op overheidscontracten en miljardeninvesteringen in arme regio's en sociale zekerheid. Ook verzet hij zich fel tegen het economische beleid van Peña Nieto, waaronder de aanleg van een nieuwe luchthaven bij Mexico-Stad en het openstellen voor buitenlandse investeringen van de voorheen door de staat gemonopoliseerde olie-industrie. Die plannen wikkelt hij bovendien in gestaald nationalistisch taalgebruik, vol verwijzingen naar soevereiniteit en nationale trots. Ook Trump moest het tijdens AMLO's campagne regelmatig ontgelden. Hij heeft de Amerikaanse miljardair 'grillig en arrogant' genoemd en veroordeelde de plannen voor een grensmuur als 'denigrerend, beledigend en discriminerend'. Augustus vorig jaar publiceerde hij zelfs een boek met de titel 'Oye, Trump' ('Luister eens, Trump'), waarin hij de Amerikaanse migratiepolitiek onder Trump scherp bekritiseert. "López Obrador treedt aan met een stevig mandaat en een duidelijke agenda: het beschermen van de Mexicanen", zegt commentator Genaro Lozano van dagblad Reforma. "Hij eist respect van de Verenigde Staten en wil een overeenkomst over migratie."

Levensbelang Critici wijzen er bovendien op dat López Obrador, ondanks diens vurige nationalisme, heel anders over vrijhandel denkt dan de Amerikaanse president. Waar Trump de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (Nafta) tussen Mexico, de VS en Canada een van de 'slechtste handelsovereenkomsten ooit' noemt, heeft AMLO het verdrag consequent verdedigd als van levensbelang voor de Mexicaanse handelsrelaties. Het lijkt daardoor bijna onvermijdelijk dat beide mannen in de nabije toekomst geregeld met de elkaar in de clinch zullen liggen. De nu al zo fragiele relatie tussen Mexico en de VS zou daardoor nog verder onder druk komen te staan, ondanks het feit dat López Obrador gisteren nog zei dat hij 'nooit respectloos zal zijn tegenover de Amerikaanse regering, omdat we willen dat zij ons ook respecteren'. "AMLO zal Washington nog voor zijn aantreden bezoeken", voorspelt Genaro Lozano. "Hij wil respect, hij wil Nafta behouden en hij wil Mexicaanse migranten beschermen. Het zal uiteindelijk afhangen van hoe Trump daarop reageert."

