Hoe jonger, hoe kritischer over de nieuwe inlichtingenwet

Grofweg lijkt te gelden: hoe ouder, hoe meer geneigd om woensdag voor de wet te stemmen, en hoe jonger hoe kritischer. Hoe is dat te verklaren?

Privacy werd gezien als geheimhouding, daar komt het 'ik heb niks te ver­ber­gen'-ar­gu­ment vandaan. Jongeren zien het meer als controle over hun data. Iris Huis in ‘t Veld, adviseur bij de Privacy Company

Het onderzoeksbureau I&O Research peilde de afgelopen maanden de stemming onder de bevolking over die nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Daaruit blijkt dat een derde van de jongeren tot 35 jaar zegt voor de nieuwe wet te zijn. Dat percentage loopt gestaag op tot 63 procent bij 65-plussers. Volgens onderzoeker Peter Kanne scoren jongeren beter op de kennisvragen over de wet. Ze hebben zich blijkbaar beter ingelezen.

Nu kun je verschillende verklaringen bedenken voor die generatiekloof. Zo blijkt uit eerdere onderzoeken dat geldt: hoe ouder, hoe meer vertrouwen in de overheid, zegt Kanne. En het referendum gaat ook over de vraag of je de veiligheidsdiensten met hun uitgebreide bevoegdheden om internetverkeer te verzamelen, vertrouwt.

Niet meer alles online Bovendien is het hele referendum vanaf het begin een jongereninitiatief geweest. Het waren studenten van de Universiteit van Amsterdam die genoeg handtekeningen verzamelden, omdat de nieuwe wet in hun ogen een te grote privacyschending is. Het zijn de jongerenorganisaties van politieke partijen die campagnevoeren tegen de nieuwe wet, ook als 'hun' partij in de Tweede Kamer voorstander is. Het zijn de jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­ties van politieke partijen die campagnevoeren tegen de nieuwe wet, ook als 'hun' partij in de Tweede Kamer voorstander is. Dat heeft invloed op de stemming bij generatiegenoten. "In het algemeen identificeren jongeren zich het meest met hun eigen leeftijdsgroep", zegt Patti Valkenburg, hoogleraar media, jeugd en samenleving aan de UvA. "Dus worden ze ook eerder beïnvloed door die leeftijdgenoten." Bovendien zijn jongeren zich het afgelopen decennium veel bewuster geworden van het belang van privacy, zegt Valkenburg. In haar eerste onderzoek naar sociale media, toen nog CU2 en Hyves, stond alles nog publiekelijk online: naam, adres, mobiele nummer. Dat is enorm veranderd. Volgens Daan Weggemans, onderzoeker aan het Institute for Security and Global Affairs in Leiden, moeten jongeren wel. "Een groot deel van hun leven speelt zich online af. Van vloggen en gamen tot het delen van pikante selfies. Ze worden veel vaker geconfronteerd met de mogelijk ingrijpende gevolgen van de digitalisering van hun leefwereld dan ouderen. Daardoor is privacy automatisch een belangrijker element geworden dan het vroeger was."