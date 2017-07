Hoe je de VVD toch nog voor het blok zet

De tijd van de Zwarte Piet zoveel mogelijk bij anderen neerleggen, van oproepen verantwoordelijkheid te tonen of speculeren wie er met wie gaan samenwerken is voorbij: er wordt weer onderhandeld. Voor zo lang als het duurt, met resultaat of zonder resultaat.

Zalm en de vier onderhandelende partijen hebben geen haast. Er is (terecht) behoefte aan een paar weken vakantie in dit politiek tropenjaar. Bovendien is het soms goed weer eens een dag in te plannen voor beraad in eigen kring of in eigen hoofd. Kortom, de komende weken vallen er nogal wat dagen uit om te onderhandelen.

Bij degenen die langs de lijn staan is dat geduld ver te zoeken. Zelfs bij hen die, demissionair of niet, nu nog aan de knoppen zitten. Schiet nou toch eens een beetje op, verzuchtte demissionair minister van financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag een aantal keren, tijdens het debat in de Kamer over zijn Voorjaarsnota. Dijsselbloem had het tijdens het debat moeilijk door de uitspraken van Lodewijk Asscher, zijn politiek leider.

De VVD wil best toegeven aan Asschers eisen. Maar ook een liberaal houdt niet van de keuze slikken of stikken

Asscher heeft gedreigd dat de PvdA alsnog uit het demissionaire kabinet stapt als leraren in het basisonderwijs geen hoger salaris krijgen. Mocht het demissionaire kabinet op Prinsjesdag een begroting indienen zonder salarisverhoging, dan trekt de vicepremier zijn PvdA-ministers terug. Rutte-III komt dan op het einde nog ten val.

Onrust PvdA-Kamerlid Nijboer voegde er in het debat een eis aan toe. De PvdA weigert ook zijn handtekening aan een begroting waarin niets wordt gedaan aan de dreigende achteruitgang in koopkracht van gepensioneerden en mensen met een klein of modaal inkomen. Met zijn verzuchting 'schiet nu eens op' wil Dijsselbloem zeggen dat niet de PvdA onrust zaait, maar juist de partijen die er zo lang over doen een kabinet in elkaar te timmeren. Als de PvdA wordt gevraagd nog een begroting voor te bereiden, dan moet je niet raar opkijken dat ze nog een paar wensen heeft. Het is dus de vraag of Dijsselbloems verzuchting er een is van iemand die een punt wil zetten achter zijn klus, of van iemand die andermans falen wil benadrukken. De kans dat een nieuw, missionair kabinet de begroting nog kan beïnvloeden is niet groot. Dan zou het nieuwe kabinet niet veel later dan half augustus op de trappen van een paleis moeten staan (Huis ten Bosch wordt moeilijk nu het volledig in de steigers staat). Het wordt voor het VVD-deel van het tweede kabinet-Rutte dus kiezen of delen: de begroting indienen als het derde kabinet-Rutte (zonder extra salaris voor onderwijzers), dan wel toegeven aan de PvdA. Er wordt weer onderhandeld. Bij degenen die langs de zijlijn staan is geduld ver te zoeken Bij de liberalen zijn ze er chagrijnig over. Als ze eerlijk zijn, willen ze best toegeven dat Asscher het politieke spel aardig doorheeft, maar voor het overige is men boos. Ook de VVD'er houdt er niet van de keuze slikken of stikken voorgeschoteld te krijgen. En de pil wordt bitterder en bitterder. Op de begroting van onderwijs gaapt voor 2018 en latere jaren nog een gat van 467 miljoen euro. Dat gat moet gedicht worden, beaamde Dijsselbloem woensdag. Elders op onderwijs bezuinigen, is een onwaarschijnlijke optie, liet Dijsselbloem weten. De VVD ziet het gebeuren en kan er bijna niets aan doen: liberale ministers zullen PvdA-minister Bussemaker (onderwijs) te hulp moet schieten en het tekort dekken. Zij dienen bovendien toe te staan dat er extra geld komt voor salarissen.

