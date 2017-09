Hoe iedereen kan weten dat Kamerlid Van Helvert 'Lieve Gerard' tweette

Ook al was het nog zo sympathiek, het verzoek dat CDA-Kamerlid Martijn van Helvert woensdagmiddag aan Gerard Joling stuurde, heeft de zanger waarschijnlijk nooit bereikt.

‘Lieve Gerard’, schreef van Helvert in dat bericht. ‘Lieve Gerard, kunnen we misschien een lied maken voor Sint Maarten?’.

We zullen nooit weten wat hij dacht, Van Helvert. Of hij in die zestien minuten dat zijn verzoek online stond bij nader inzien dat ‘Lieve’ te intiem vond, of dat hij opeens dacht dat het een politicus misschien niet past een zanger om een lied te vragen. Wat we wel weten: Van Helvert verwijderde zijn tweet.

Van ieder gewoon mens is zo'n bericht dan voor eeuwig verdwenen, maar niet van politici. Het verwijderde bericht van Martijn van Helvert is te vinden in een lange rij verwijderde berichten van zijn collega's. In die rij wijst Thierry Baudet op een 'dalende zeespiegel’, maakt Geert Wilders zich druk in hoofdletters, toont SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zich nogal driftig over de euro: “Rondetafelgesprek over euro gehad. Waarom worden alternatieven doorgaan huidige weg niet serieuzer onderzocht. Stop dweilen met kraan open..”

Recht op informatie Dat we de verdwenen gedachten van Baudet, Dijkgraaf en Van Helvert alsnog kunnen lezen, is de verdienste van Open State Foundation. Die begon zeven jaar geleden de site ‘politwoops’, waar ze de tweets van politici verzamelen die na publicatie worden verwijderd. “Politici tweeten weleens iets waar ze later spijt van krijgen.””, weet Open State. Dat is geen schande. Maar de organisatie vindt ook dat “het publiek recht heeft op informatie dat op een zeker moment zelfs tijdelijk publiek toegankelijk is geweest.” Over het algemeen zijn de verwijderde berichten niet heel bijzonder Het is een flinke lijst. Het verschilt een beetje per periode, maar de afgelopen maand werd 1 op de 29 politieke tweets verwijderd. Inmiddels is het initiatief uitgebreid tot 54 landen en het Europees Parlement. Sinds drie jaar bestaat er ook een pendant over de diplomatieke wereld: Diplotwoops. U vraagt zich misschien af: mag dat allemaal? Ja. Twee jaar geleden was er even onduidelijkheid over. Toen blokkeerde Twitter Politwoops en Diplotwoops. Maar drie maanden later maakte de organisatie zijn excuses en mochten de weggemaakte politieke berichten weer het net op. Over het algemeen zijn de verwijderde berichten niet heel bijzonder. Een vraag zoals Martijn van Helvert aan Gerard Joling stelt is een uitzondering. In de meeste weggehaalde teksten zit gewoon een typefout. Soms ook is een wegneming onverklaarbaar. “Het valt op dat Geert Wilders vooral zijn eigen retweets verwijdert om ze vervolgens nog een keer te kunnen retweeten”, meldt Open State.

