Hoe het Russische internet steeds verder poetiniseert

De Russische autoriteiten bieden voor ieder probleem een oplossing. Op het moment dat het verbod op berichtenservice Telegram begin deze week werd afgekondigd, verschenen er advertenties voor een alternatief: TamTam. Deze service biedt precies dezelfde mogelijkheden als Telegram, zoals het aanmaken van anonieme accounts. Kremlin-medewerkers zijn tevreden met hun overstap, lieten ze deze week weten.

Er is één verschil: TamTam is onderdeel van Mail.ru, de grootste e-mailservice van Rusland, die min of meer in handen is van oligarch Alisjer Oesmanov.

Telegram daarentegen wordt geleid door de broers Nikolaj en Pavel Doerov. Zij liggen al jaren overhoop met de Russische autoriteiten en weigerden hun data te delen met de Russische geheime dienst FSB. Het verbod hing al een tijd in de lucht. President Poetins internetadviseur German Klimenko hintte er het afgelopen jaar verschillende keren op in interviews.

De Russische president heeft de afgelopen jaren verschillende pogingen ondernomen om zijn greep op het internet te verstevigen, maar makkelijk is het niet. Zo kwam VKontakte, de tegenhanger van Facebook en bedacht door de Doerovs, in handen van Mail.ru. De grootste aandeelhouder Megafon, in handen van Oesmanov, zwaait daar zo'n beetje de scepter. De oligarch is zeer machtig in Rusland en heeft een geschat vermogen van 15 miljard dollar. Oesmanov die ook een grote Britse vastgoedportefeuille bezit, behoort tot de intimi van Poetin.

De strijd om het internet is in 2012 ingezet, bij het ingaan van Poetins derde termijn, en zal mogelijk ook tijdens zijn vierde termijn een belangrijke rol opeisen. Sociale media speelden bij de protesten tegen het regime van Poetin in 2012 een cruciale rol en oppositieleider Aleksej Navalny maakt veelvuldig gebruik van kanalen als YouTube om zijn aanklachten tegen het regime naar buiten te brengen.

Zo is het Kremlin weer een vijand armer, hoewel Telegram nog volop functioneert via VPN-verbindingen.

Dat de Doerovs zich zo lang staande hebben weten te houden, is voornamelijk te danken aan het feit dat Kremlin-medewerkers massaal gebruikmaakten van Telegram. Toch viel deze week het doek: de mediawaakhond van het Kremlin, Roskomnadzor, blokkeerde miljoenen IP-adressen en het droeg internetproviders op de toegang tot Telegram te verbieden. De officiële reden: de Doerovs weigerden hun data te delen, en dat is volgens de FSB wel nodig om terrorisme te bestrijden.

Facebook

De Rus van Oezbeekse afkomst, dook ook op in de Paradise Papers. Hij werkte destijds nauw samen met technologie-gigant Joeri Milner. Via het staatsbedrijf Gazprom, waar Oesmanov een paar jaar geleden de leiding had, deed een bedrijf van Milner een investering van 1 miljard dollar in Facebook, vlak voor de beursgang in 2012. Het waren pikante onthullingen omdat de socialemediabedrijven momenteel onder vuur liggen in de VS. Ze zouden door Rusland gebruikt zijn om nepnieuws te verspreiden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Mail.ru bezit inmiddels de belangrijkste Russische sociale media zoals VKontakte en berichtenservice ICQ. Daarmee is een deel van de missie van Poetin geslaagd: de Doerovs zijn het land ontvlucht en spelen na deze week geen grote rol van betekenis meer in Rusland. De Poetin-getrouwen kunnen hun imperium verder uitbouwen.

Maar de strijd is nog niet gewonnen. Veel Russen maken gebruik van Facebook, WhatsApp en Twitter en die delen geen data met de Russische inlichtingendiensten. Deze week dreigde mediawaakhond Roskomnadzor ook Facebook binnen afzienbare tijd te verbieden omdat het sociale netwerk zich niet houdt aan een wet uit 2015.

Die schrijft voor dat alle persoonlijke data moeten worden opgeslagen in Rusland. Twitter, Facebook en Google trekken zich daar niets van aan en zijn daar tot op heden niet voor op de vingers getikt. Het is onduidelijk waarom. Vlak na de introductie van de wet werd een petitie tegen de opslag van data verspreid en die leverde 50.000 handtekeningen op. Maar in een land als Rusland hebben petities over het algemeen weinig effect.

Waarschijnlijk speelt er iets anders: iedereen weet dat het blokkeren van YouTube, Twitter of Instagram grote gevolgen heeft. De meeste Russische politici twitteren, en Instagram is een geliefd medium om foto's op te delen. De vakantiefoto's van een vissende Poetin worden tenslotte ook verspreid via Twitter.

Dat Poetin tot op heden afzag van een verbod, heeft naar alle waar­schijn­lijk­heid te maken met de verkiezingen van afgelopen maart

Een mediawaakhond als Roskomnadzor durft zijn handen niet te branden aan zo'n verbod, schrijft Leonid Volkov, een voorvechter van vrij internet op de website van OpenDemocracy. Het wachten is op een bevel vanuit Kremlin. Dat Poetin daar tot op heden van afzag, heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de verkiezingen van afgelopen maart. De onrust in de samenleving zou vanwege zo'n verbod te groot worden, schrijft Volkov. Dat kan veranderen nu Poetin zijn vierde termijn veilig heeft gesteld.