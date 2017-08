Hoe een discussie over het Vrijheidsbeeld in onfris vaarwater belandde

Na Reince Priebus, de oud-voorzitter van de Republikeinse partij, vliegen nu ook andere medewerkers eruit die afkomstig zijn uit de conventionele Republikeinse hoek. Het was dan ook tekenend dat woensdag een deel van de persbriefing werd verzorgd door Stephen Miller, een van de drijvende krachten achter de 'America First' opstelling van president Donald Trump. En wat was het een gedenkwaardig optreden.

Miller was gekomen om uit te leggen waarom Trump zijn hartelijke steun geeft aan een wetsontwerp, ingediend door de Republikeinse senatoren Tom Cotton en David Perdue, dat het immigratiebeleid op een heel andere leest moet schoeien. Voortaan moeten de VS, net als bijvoorbeeld Canada en Australië, kijken naar leeftijd en opleiding van potentiële nieuwe Amerikanen en alleen diegenen binnenlaten die het land nodig heeft. Ze moeten al bij aankomst Engels kennen. En het moeten er ook niet zoveel zijn als er nu binnenkomen.

Acosta heeft naam gemaakt met een agressieve benadering van Trump en zijn mensen. Hij was bijvoorbeeld voor Amerikaanse begrippen behoorlijk brutaal tegen de president toen die op een persconferentie CNN uitmaakte voor 'nepnieuws' en Acosta een weerwoord eiste . Tijdens de persconferentie van Miller bracht hij zijn eigen familiegeschiedenis ter sprake: zijn ouders waren uit Cuba gevlucht en kenden geen Engels toen ze arriveerden. Ging Amerika dan alleen nog maar Britten en Australiërs binnenlaten? Dat was volgens Miller het onwetende en kosmopolitische – alsof er niet nog veel meer mensen Engels spraken, van huis uit of als tweede taal.

Qua stijl lieten beide mannen daar steken vallen. Acosta was lang van stof en zijn bijdrage leek meer een speech van een lid van de oppositie dan een vraag, zoals Miller opmerkte. Die was op zijn beurt nogal uit de hoogte. Hij vond Acosta's vragen ‘ahistorisch',de journalist zelf een nitwit en ook nog eens 'kosmopolitisch'.

Is dat niet in strijd met de Amerikaanse traditie om armen en verdrukten een veilige haven te bieden, zoals het beroemde gedicht op de sokkel van het Vrijheidsbeeld zegt, vroeg CNN-verslaggever Jim Acosta. Dat liep uit op een verhitte discussie .

'Ahistorisch'

Dat was het 'ahistorische' volgens Miller. Want dat gedicht was pas in 1903, een kleine twintig jaar na de onthulling van het Vrijheidsbeeld, binnen in de sokkel aangebracht. Het was geschreven door Emma Lazarus voor de fondsenwerving voor die sokkel – de Amerikanen moesten zelf betalen voor de plaatsing van het beeld dat ze van het Franse volk hadden gekregen. En dat beeld, benadrukte Miller, symboliseerde de vrijheid die de hele wereld verlicht, en helemaal niet de verlokkende lamp van de Amerikaanse vrijheid voor wie maar wilde komen.

Het gedicht van Emma Lazarus, dat gegraveerd is op het Vrijheidsbeeld in New York. © AP

Daar had hij gelijk in, concludeerden factcheckers van links tot rechts . Maar het zijn feiten van lang geleden en de interpretatie van het Vrijheidsbeeld is sindsdien opgeschoven naar wat het gedicht suggereert: een land dat open staat voor wie maar wil komen om onbelemmerd iets van zichzelf te maken. Niet dat Amerika nou helemaal dat land is, maar veel Amerikanen hebben wel die indruk. Sommigen voelen daar trots bij, anderen weerzin.

Het debat over het gedicht was dus een schijngevecht, dat in werkelijkheid ging over het beeld dat Amerika van zichzelf heeft.

Aan die weerzin ontleende Donald Trump vorig jaar een flink deel van zijn aantrekkingskracht. Hij kreeg de stemmen van degenen die vrezen dat straks het Amerika dat ze kennen en liefhebben niet meer bestaat en dat zij er in het Amerika dat er voor in de plaats komt op achterstand zullen staan. Als er ergens voor werd gejuicht, was het wel voor die muur bij Mexico. Die is bedoeld tegen illegale immigratie, maar in feite is wat Trump en de beide senatoren voorstellen een onzichtbare muur die legale immigratie flink zal dempen en van karakter zal doen veranderen.