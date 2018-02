Hoe de Turkse vrienden van Nederland gedemoraliseerd raakten

Een vaal oranje licht schijnt op het portret van Atatürk, stichter van de Turkse republiek. Daarnaast hangen Willem-Alexander en Máxima. Oranje gordijnen hangen voor de ramen, oranje kussens liggen op de banken, een oranje tapijt bedekt de vloer. Alleen een porseleinen molentje in de hoek van de kamer breekt de schreeuwende harmonie – met Delfts blauw.

De ‘oranje kamer’ is het pronkstuk van de Turks-Nederlandse vriendschapsvereniging in Ankara. Deze werd in 2005 opgericht door Edip Aktas, die geïnspireerd was geraakt door zijn eerdere werk aan de Turkse ambassade in Den Haag. “Mijn vrouw en ik zijn verliefd geworden op de Nederlandse mentaliteit”, verklaart de oud-diplomaat nostalgisch. “Maar wat ontbrak was het Turkse idee van vriendschap, waarin je alles opoffert voor een vriend.”

Bovendien viel er flink geld te halen uit deze vriendschap. Onder de bestuursleden van Aktas’ vereniging bevinden zich prominente Turkse zakenmannen. Veel van hen werkten lange tijd nauw samen met de Turkse regering. Glunderend wijst Aktas op een foto waarop hij een babbeltje maakt met oud-president van Turkije Abdullah Gül en koningin Beatrix. “Het politieke klimaat was toen erg goed.”

Dreigbrieven Tijden veranderen. Na de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije in maart ontving Aktas dreigbrieven van andere Turken. “Ze zeiden dat ze stenen door onze ruiten zouden gooien”, zucht de zestiger. “Dat is de tragiek van deze hele crisis. Iedereen in Turkije hield juist van ‘Hollanda’. Nederlanders hadden een geweldige reputatie. Zeker in anatolische stadjes is dat nu verdwenen.” Internationaal georiënteerde Turken als ik raken steeds meer geïsoleerd Edip Aktas Maar terwijl Erdogan Nederlanders voor fascisten uitmaakte en Turkse krantenkoppen hem gretig herhaalden, ging in feite een groot deel van de samenwerking gewoon door. Turkse en Nederlandse diplomaten werkten hard om de schade te herstellen. Ondertussen begonnen figuren als Aktas hun eigen verzoeningsoffensief. Bestuursleden met banden binnen de AKP van president Erdogan benadrukten het economische belang van de relatie. Eind december begon de lijm te harden. Erdogan en Rutte deden wat hoopvolle uitspraken, diplomaten zochten naar een juiste formulering voor de naderende verzoening. “We hadden zelfs al een nieuwe ambassadeur uitgekozen”, vertelt Aktas. “Iedereen aan de Turkse zijde was optimistisch.” Toen ging de stekker eruit. Vorige week kondigde minister Zijlstra van buitenlandse zaken een pauze in de gesprekken aan. De Nederlandse ambassadeur, die toch al niet welkom was in Ankara, werd formeel teruggetrokken. Zijlstra gaf aan hem elders in de wereld te willen inzetten. Bovendien waren de gesprekken volgens hem gestrand op de Turkse eis voor een Nederlands excuus. Dat komt er niet. Dus dan maar duidelijkheid.