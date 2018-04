Hoe de FBI-inval bij Trumps advocaat tot een grote politieke crisis kan leiden

‘Een totale heksenjacht!!!’, tweette Trump vandaag, in hoofdletters. Dat was een korte samenvatting van een tirade die hij maandagavond hield voor de pers. Daarin noemde hij de huiszoeking bij zijn advocaat Michael­­ Cohen door de FBI ‘schandalig’ en ‘een aanval op ons land’. Volgens Trump had de FBI ‘ingebroken’ bij Cohen, ook al hadden de rechercheurs een huiszoekingsbevel op zak.

Lees verder na de advertentie

De federale recherche nam een grote hoeveelheid documenten en e-mails in beslag, waaronder de communicatie tussen Trump en zijn advocaat­­. Daar kan informatie bij zitten over porno-actrice Stormy Daniels, die van Cohen 130.000 dollar heeft gekregen om te zwijgen over een relatie die ze naar haar zeggen had met Trump. Maar het kan ook gaan om zaken die te maken hebben met ongeoorloofde contacten tussen mensen rond de president en hooggeplaatste Russen.

Een stevige ingreep is de huiszoeking in Cohens kantoor in Rockefeller Center en zijn tijdelijke onderkomen in een hotel aan Park Avenue zeker. Vaak werkt de FBI met druk op verdachten om documenten over te dragen en Cohen had dat deels ook al gedaan. Voor een huiszoeking moet de dienst een rechter er eerst van overtuigen dat er een misdrijf in het spel kan zijn.

Kenners wijzen erop dat het heel ver gaat dat de FBI nu de correspondentie van Trump met zijn advocaat in handen heeft. “Dit is zoiets als het gooien van een bom op Trumps veranda”, zegt voormalig aanklager Joyce White Vance in The Washington Post. “Dit raakt het heilige der heiligen”, zegt de Washingtonse jurist­­ Mark S. Zaid. “Je advocaat, je boekhouder, je kapper, je therapeut, je barkeeper. Allen mensen die het slechtste van je kunnen weten.”

Dit is zoiets als het gooien van een bom op Trumps veranda Voormalig aanklager Joyce White Vance

Stripteaseshow Waar de FBI precies naar op zoek is, is niet bekend. Maar het is veelzeggend dat de rechercheurs handelden met informatie van de speciale onderzoeker voor connecties met Rusland, Robert S. Mueller III. Die informatie komt van Cohens advocaat, die de huiszoeking ‘volkomen misplaatst en onnodig’ noemde. Mueller onderzoekt of er ongeoorloofde contacten zijn geweest tussen het campagneteam van Trump en hooggeplaatste Russen. Nu zou Mueller de kop van jut kunnen zijn die Trumps toorn over zich heen krijgt. De president liet in antwoord op de vraag van een journalist de mogelijkheid open dat hij de onderzoeker zou ontslaan. “We zullen zien wat er gebeurt. Veel mensen hebben gezegd dat hij ontslagen moet worden.” Als Trump dat doet, komt hij direct in aanvaring met het Congres, niet alleen met de Democraten maar ook met veel Republikeinen. Ontslag van Mueller kan tot een politieke crisis leiden zoals die niet meer is vertoond sinds het Watergate­­-schandaal onder president Nixon. Andere kandidaten voor ontslag door de president zijn minister van justitie Jeff Sessions en zijn onderminister Rod Rosenstein. Sessions heeft volgens Trump een ‘vreselijke fout’ gemaakt door zich terug te trekken van verantwoordelijkheid voor het onderzoek van Mueller, dat wel onder justitie valt. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij Rosenstein, die op de hoogte moet zijn geweest van de inval door de FBI. Stormy Daniels kan niet ontslagen worden door Trump. Zij tourt door het land met een stripteaseshow en trekt daarbij veel aandacht door het verhaal over haar relatie met de president. Cohen heeft haar eerder gedreigd met dwangsommen van vele miljoenen, als ze Trump nog een keer noemt.

Lees ook:

Als Trump struikelt over de affaire-Daniels is het vanwege geld Porno-actrice Stormy Daniels zei in een televisie-interview dat ze is bedreigd: ze moest zwijgen over de affaire die zij zegt te hebben gehad met president Donald Trump. Maar Daniels doet wat ze wil en niemand houdt haar tegen.