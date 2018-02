Hoe de donorwet er kwam

Zijn CDA-fractie steunt hem en het oppositielid meent instemming te proeven bij de coalitiefracties PvdA, VVD en D66. Maar juist de vicepremier namens die laatste partij, Els Borst, is tegenstander. "Het past niet in onze volksaard", zal ze erover zeggen.

We schrijven juni 1995. De Tweede Kamer stemt over de registratie van orgaandonoren. CDA'er Ad Lansink heeft een wijziging voorgesteld: laat alleen mensen die echt geen donor willen zijn, dat vastleggen. De woordvoerder volksgezondheid vreest dat er anders niet genoeg donoren komen. Hij realiseert zich dat zo'n plan kan botsen met het grondrecht van lichamelijke zelfbeschikking. Maar hij redeneert: met goede argumenten kun je zo'n grondrecht wettelijk inperken. En die argumenten zijn er.

Tevergeefs houd Kant de liberalen voor dat mensen die graag donor willen zijn, maar zich niet registeren in het bestaande stelsel groot risico lopen dat hun wens niet wordt ingewilligd. Wat zegt dat dan over zelfbeschikking? Veel mensen zeggen desgevraagd graag te willen doneren, maar tja, 'ik ben er nog niet aan toegekomen'.

Een kabinetsplan blijft echter uit, waarop Kant in 2005 zelf een voorstel doet. De grote CDA-fractie, inmiddels weer deel van de regeringscoalitie, is vrijwel unaniem tegenstander. Het grondrecht op zelfbeschikking wordt nu anders uitgelegd. Voor de VVD is dit recht onverminderd heilig, de partij is opnieuw tegen.

Belangenverenigingen zoals de Nierstichting ondersteunen haar pleidooi. Een andere, eigenlijk heel positieve ontwikkeling, doet dat ook. Het aantal verkeersdoden is in Nederland rap afgenomen. Goed nieuws voor de mensen op de weg, maar het betekent wel minder donoren van het medisch ideale type, de hersendoden die direct in het ziekenhuis belanden, vaak jong zijn en dus geschikt als donor. Het tekort groeit.

Lansink heeft wel bereikt dat de donorwet regelmatig wordt geëvalueerd. Rond de eeuwwisseling blijkt al dat het niet echt opschiet. De overgrote meerderheid van de Nederlanders registreert zich niet en de wachtlijsten voor transplantatie groeien. Agnes Kant (SP) krijgt in 2002 steun in de Tweede Kamer voor een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen een actiever systeem te bedenken.

Het kabinet neemt het hele plan over, met uitzondering van de adr. Laten we nou eerst eens vijf jaar kijken of dit helpt, is de redenatie.

Twee jaar later doet 'De grote donorshow' van omroep BNN, waarin een ongeneeslijk zieke patiënte kandidaten zoekt om een nier aan af te staan, veel stof opwaaien. Het blijkt doorgestoken kaart: de patiënt was een actrice. Maar de omroep heeft wel de aandacht getrokken voor het donortekort.

Die onverwacht sterke steun tilt het aantal voorstemmers naar de helft: 75. Bovendien heeft Dijkstra het geluk dat Frank Wassenberg, fractielid van de Partij voor de Dieren en verklaard tegenstemmer, vast zit in het openbaar vervoer en de cruciale stemming mist. Als hij wel was gekomen, waren de stemmen gestaakt en was het voorstel afgeschoten. Nu blijven de tegenstemmen hangen op 74.

Bij de stemming in september van dat jaar wordt ze verrast. Acht leden van de VVD steunen haar. Kamerleden als Fred Teeven redeneren inmiddels andersom: juist het voorstel van Dijkstra is in lijn met de liberale uitgangspunten.

Net als Kant probeert ze de liberalen erop te wijzen dat de huidige praktijk ook nadelen heeft wanneer men zelfbeschikking hoog in het vaandel heeft staan. Ze past het voorstel op verschillende punten aan. Zo krijgen artsen een 'vergewisplicht', ze moeten altijd controleren of iemand die koos voor donorschap of die geen bezwaar aantekende, wel wilsbekwaam was.

In 2015 krijgt Dijkstra een flinke steun in de rug, als uit de evaluatie van het masterplan blijkt dat al die goede plannen nauwelijks extra donoren hebben opgeleverd. Dat kost jaarlijks rond de 150 levens, becijferen belangenorganisaties. Vol goede moed dient ze het initiatiefvoorstel in bij de Tweede Kamer. Halverwege 2016 krijgt ze een domper te verwerken. Het CDA houdt vast aan de bestaande lijn en verklaart tegen te stemmen. Dijkstra vreest dat de VVD hetzelfde zal doen en dat haar voorstel in de prullenbak zal belanden.

Die zit net in alle molens als twee jaar later blijkt dat er ineens meer organen zijn. Dijkstra zet haar plan tijdelijk in de ijskast. Lang zal dat niet duren, want dat goede nieuws eind 2014 is tot de dag van vandaag een eenmalige uitschieter gebleken.

Het schiet de eerste jaren echter niet op en dat is een van de redenen dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra in 2012 begint aan de lange tocht met haar initiatief-wetsvoorstel voor actieve registratie.

Invloed nabestaanden

Het is een onverwacht goede uitslag waarop Dijkstra, tot dan toe zeer ingetogen, direct enthousiast reageert en emotioneel haar fractieleider Pechtold omarmt. Dat zal haar al snel kwalijk worden genomen door een deel van de tegenstanders. Ze realiseert zich dat de slag bepaald nog niet gewonnen is. Het toneel verschuift naar de Eerste Kamer. Daar gelden andere normen, zoals de vraag of er echt geen alternatief is voor deze flinke stap en of die wel zorgvuldig is. Dijkstra zal moeten proberen de leden die daaraan twijfelen te overtuigen. Met de principiële tegenstanders moet ze - opnieuw - het gevecht aan of haar voorstel geen inbreuk is op de lichamelijke integriteit.

De Eerste Kamer neemt er ruim de tijd voor. Een ongekend lange stoet deskundigen en patiënten trekt langs de senatoren. Onder hen de 24-jarige hartpatiënte Shirley. Ze heeft te lang moeten wachten op een donorhart en is inmiddels te ziek om in aanmerking te komen.

De Eerste Kamer blijft verdeeld. Zowel in de eerste vragenronde als in het eerste debat zijn de senatoren kritisch. Dat debat verschuift onverwacht van de vraag of mensen nou wel of niet donor zijn, naar de rol van hun nabestaanden. Hebben die nog wel genoeg invloed als blijkt dat hun geliefde overledene zich niet heeft geregistreerd - en dus als donor wordt aangemerkt?

Dat wil onder meer de PvdA weten en Dijkstra heeft die partij hard nodig om een meerderheid te krijgen.