Hoe de brexit-top even dreigde te ontsporen, maar toch weer in harmonie eindigde

Die brexit-vooroverlegjes beginnen woensdag meteen in die auto, per telefoon. Veel meer dan een mailer of een apper is de VVD-premier immers een verwoed beller. Onder anderen Theresa May en Angela Merkel krijgen Rutte aan de lijn.

Lees verder na de advertentie

Tegen kwart voor één zijn de 27 het eens over de datum van 31 oktober, ruim een uur later is ook de binnengeroepen Britse premier May akkoord

Eenmaal in Brussel voert hij, voorafgaand aan de avondlijke brexit-top, bijna twee uur lang vooroverleg met de Franse president Macron. Hoe ging dat, wil een tv-verslaggever op de rode loper van de Europese Raad weten.

Europese renaissance Dat is het open-boek-moment. De mondhoeken gaan omlaag, Rutte trekt een pruillip, schudt het hoofd zorgelijk heen en weer en zegt: “We moeten het nog zien vanavond. Het wordt een ingewikkelde discussie.” Hij weet dan al dat Macron moeilijk gaat doen over de lange brexit-verlenging, mogelijk tot eind dit jaar, waar de meeste landen zich in kunnen vinden. Álle regeringsleiders zijn brexit-moe, maar Macron is daarin het meest uitgesproken. Hij wil van de EU een slagvaardige club maken. ‘We moeten een Europese renaissance leiden’, tweet de Franse president aan het begin van de avond. ‘Ik geloof daar heilig in en wil niet dat de brexit ons op dat gebied blokkeert’. Tijdens het topoverleg wordt de spanning nog eens extra opgevoerd, omdat Macron in de gebruikelijke tafelronde als laatste het woord voert. En inderdaad, Rutte’s voorspelling komt uit. De Fransman zit er geharnast in. Hij zou zelfs als uiterste brexit-dag 7 mei hebben genoemd, de datum die hij tijdens de vorige top van 21 maart ook al op tafel gooide.

Geduld verliezen Volgens geluiden uit de geruchtenmachine (de Europese Raad is sterk besloten, zelfs directe medewerkers zijn er niet bij) groeit de irritatie als Macron zijn hakken in het zand zet, terwijl zijn 26 collega’s veel flexibeler zijn en samen met voorzitter Tusk naar consensus zoeken. Dergelijk gedrag zijn de regeringsleiders wel gewend van landen als Polen en Hongarije, maar Frankrijk? Volgens diverse wandelgangbronnen verliest vooral voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zijn geduld. “We zijn nu bezig Franse binnenlandse problemen op te lossen”, zou hij hebben gezegd, suggererend dat Macron alleen maar een heldhaftig verhaal wil vertellen aan zijn volk als hij weer hoog en droog in Parijs zit. Toch zijn de (al dan niet gespinde) berichten dat Macron helemaal alleen staat ook weer niet waar. Zeker vijf landen hebben ook een voorkeur voor een kort brexit-uitstel. Maar Macrons vastberaden stijl domineert de vergadering. ‘Het zal nog uren duren voordat we hem uit zijn boom hebben gepraat’, laat een diplomaat laat op de avond weten tegenover persbureau Reuters. Uiteindelijk valt dat mee. Tegen kwart voor één zijn de 27 het eens over de datum van 31 oktober, ruim een uur later is ook de binnengeroepen Britse premier May akkoord. Het enige wat Macron heeft binnengesleept, is een soort tussentijdse evaluatie van het brexit-proces tijdens de top in juni. Maar die stelt praktisch gezien weinig voor.

Verdeeldheid Volgens waarnemers bereikt de president daarmee eigenlijk het tegenovergestelde van wat hij beoogde: het loskoppelen van de brexit-martelgang van de dagelijkse gang van EU-zaken. De juni-top staat in de agenda’s als best belangrijk, met beoogde beslissingen over onder meer de eurozone. Nu heeft Macron de brexit toch weer in die bijeenkomst weten te wurmen. Vooral de Britse (boulevard)pers ruikt bloed als ze de verhalen over de geladen sfeer tussen onder anderen Juncker en Macron horen. Verslaggevers gaan los op de plotselinge ‘verdeeldheid’ binnen de EU-27, dat blok dat in de brexit-onderhandelingen tot nu toe zo eensgezind naar buiten trad. Maar voorzitter Donald Tusk reageert midden in de nacht ijzig kalm op vragen daarover. We zijn er toch maar weer mooi uitgekomen, onderstreept hij, met 27 zeer diverse regeringsleiders. “Het is makkelijker om hier consensus te bereiken dan in het Britse Lagerhuis.” Rutte blikt op hetzelfde moment terug op een ‘pittige’ bijeenkomst. Hij is tevreden. Nederland is vooral blij dat de dreigende ‘no deal’-brexit, deze vrijdag al, is afgewend. “De schade daarvan zou enorm zijn. Maar ook de indruk die Europa in de rest van de wereld maakt, is tamelijk belachelijk als wij het vertrek niet in goede banen zouden kunnen leiden.”

Lees ook:

Na lang soebatten krijgt May toch brexit-uitstel, tot 31 oktober De 27 EU-regeringsleiders hebben donderdagnacht op hun ingelaste brexit-top een akkoord bereikt over een tweede uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie. De einddatum is nu na lang soebatten vastgesteld op 31 oktober.