Hoe de breuk met Turkije niet werd gelijmd

Turkije verenigt de Nederlandse politiek. Dat bleek wel toen Halbe Zijlstra op 5 februari besloot om de toenadering tot Ankara stil te leggen. De inmiddels afgetreden minister van buitenlandse zaken kreeg een paar kritische vragen, maar vooral veel lof. Nederland gaat niet op schoot bij Erdogan, was de teneur in de Tweede Kamer.

Zodoende bevinden de relaties met Turkije zich, een jaar na de diplomatieke crisis die in maart vorig jaar begon, nog steeds op een dieptepunt. Dat is lastig voor de samenwerking in de Navo. Voor het tijdelijke Nederlandse voorzitterschap van de VN Veiligheidsraad deze maand. En voor de miljarden aan investeringen die Nederlandse bedrijven in Turkije hebben uitstaan.

Jammer dan, aldus bevlogen Kamerleden. Joël Voordewind van de ChristenUnie stootte zelfs nog even door. Half februari nam de Tweede Kamer zijn motie voor erkenning van de Armeense genocide vrijwel unaniem aan. Want principes gaan voor diplomatie. Heeft Nederland niet mooi laten zien dat het een vuist kan ballen tegen Erdogan?

Het ligt toch iets anders, en niet alleen omdat het kabinet niet meegaat in de wens van de Kamer om de Armeense genocide te erkennen. Ook al leek dat misschien zo door Zijlstra's ferme besluit, het was niet Nederland dat een vuist balde tegen Erdogan. Eerder was het andersom: Erdogan had kort daarvoor een zorgvuldig voorbereide diplomatieke toenaderingspoging tussen beide landen afgewezen. Dat blijkt uit gesprekken met diplomatieke bronnen aan beide zijden.

Toenadering

Terug naar maart vorig jaar. De Turkse regering wilde in Nederland campagne voeren voor een referendum over een grondwetswijziging. Nederland was daar niet van gediend. Uiteindelijk werd de Turkse minister Fatma Kaya, die stiekem naar Rotterdam afreisde, in het holst van de nacht van 11 op 12 maart het land uitgezet. Erdogan noemde de Nederlanders 'fascisten' en 'nazi-overblijfselen'.

Voor de bühne leken ruim vierhonderd jaar betrekkingen voorgoed verpest. Maar achter de schermen ging de samenwerking tussen Nederland en Turkije het afgelopen jaar gewoon door. Nederlandse bedrijven zijn nog altijd de grootste directe investeerder in Turkije. Diplomaten aan beide zijden spreken van goede persoonlijke banden.

Hoe zeg je sorry zonder sorry te zeggen? Turkije en Nederland weigerden beide excuses aan te bieden

Er moest alleen nog wel een Nederlands kabinet komen om het ook op regeringsniveau bij te leggen. Diplomaten van beide landen begonnen vorig najaar de onderhandelingen over verzoening. Toen eind oktober een coalitieformatie van 225 dagen ten einde was, kwam daar meer vaart in. Een eerste ontmoeting tussen minister Zijlstra en zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu vond plaats in de marge van de Navo-top in Brussel op 5 en 6 december. Die verliep goed. Medio december lieten diplomaten in persoonlijke gesprekken doorschemeren dat er iets te gebeuren stond.

Rond de Kerst speculeerden ook de media over een toenadering. Rutte erkende dat een verzoening met Erdogan 'goed zou zijn'. Erdogan noemde Europese regeringsleiders als Rutte 'zijn oude vrienden'. De Turkse pers meldde dat er binnenkort weer volwaardige ambassadeurs zouden worden uitgewisseld

Volgens een woordvoerder van minister Cavusoglu had het Turkse ministerie van buitenlandse zaken al een nieuwe Turkse ambassadeur aangewezen: de voormalige Turkse consul-generaal in New York en huidige Directeur-Generaal Consulaire Zaken in Ankara. Daaruit valt op te maken dat het gaat om Mehmet Samsar - 'een van onze beste ambassadeurs'.

Wel was er die ene vraag: hoe zeg je sorry zonder sorry te zeggen? Turkije en Nederland weigerden beide excuses aan te bieden. Met toverwoorden als 'samen vooruit kijken' en 'gelijk oversteken' zochten diplomaten naar de juiste bezweringsformule. Het wachten was op een ministerieel stempel. De gelegenheid daarvoor was een tweede overleg tussen Zijlstra en Cavusoglu, ditmaal rondom de Noord-Koreatop in Vancouver op 16 januari.

