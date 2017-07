Hoe de afgetreden Pakistaanse premier de macht binnen de familie houdt

Het lagerhuis van het Pakistaanse parlement stemt, als alles volgens plan gaat, dinsdag over de aanstelling van een nieuwe premier. Dat is nodig omdat minister-president Nawaz Sharif zich vrijdag gedwongen zag af te treden vanwege een corruptieschandaal. Het hooggerechtshof in Pakistan bepaalde dat Sharif oneerlijk is geweest over zijn financiën. Het Hof verordonneerde een corruptie-onderzoek naar de premier, zijn twee zoons, zijn dochter en diens echtgenoot.

Maar wie hoopt dat deze rechterlijke uitspraak een zuiverend effect zal hebben op de door familiebanden, patronage en generaals gedomineerde Pakistaanse politiek zou wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Want Sharif is nog steeds leider van de regeringspartij PML-N en is al aan het bekokstoven dat zijn jongere broer Shehbaz, die nu nog chief minister is van de deelstaat Punjab, hem opvolgt als premier.

Shehbaz ging de afgelopen jaren geregeld met zijn oudere broer mee op buitenlandse bezoeken, en wordt door velen gezien als slimmer, energieker en ge­dis­ci­pli­neer­der dan zijn broer

Hiertoe moet het parlement morgen olieminister Shahid Khaqan Abbasi, een trouwe bondgenoot van de Sharifs, aanwijzen als interimpremier. De jongere Sharif zal het stokje dan in september of oktober overnemen, zodat de macht in de familie blijft. Volgens de gezaghebbende Pakistaanse krant Dawn is dit scenario “een uitgemaakte zaak”

Punjab De 65-jarige Shehbaz Sharif is, afgezien van een kort intermezzo, sinds 2008 chief minister van Punjab. Dit is de volkrijkste en belangrijkste deelstaat van Pakistan, die meer dan de helft van het bruto binnenlands product van het land voor zijn rekening neemt. Shehbaz ging de afgelopen jaren geregeld met zijn oudere broer mee op buitenlandse bezoeken, onder meer naar China, en wordt door velen gezien als slimmer, energieker en gedisciplineerder dan zijn broer. “Hij beledigt de intelligentie van de natie, hij maakt een schijn­ver­to­ning van de democratie.” Ook heeft hij een reputatie als economisch hervormer, die geregeld verrassingsbezoekjes brengt aan overheidsdiensten, om met eigen ogen te zien hoe de zaken er voor staan. Zo steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij zich ergert aan de inefficiëntie bij staatsbedrijven als Pakistan Steel Mills en de nationale vliegmaatschappij PIA, soms spottend ‘Prayers In the Air’ genoemd. “We verliezen daar miljarden en miljarden, en die miljarden hadden moeten gaan naar gezondheidszorg, onderwijs, verbetering van infrastructuur en veiligheid”, mopperde de jongere Sharif onlangs in een interview met persbureau Bloomberg. “Overheden moeten geen industrieën runnen.” “Wij eisen de heerschappij van burgerpolitici.” Spoorwegminister Khawaja Saad Rafiq

Strijdkrachten Aanhangers van de familie Sharif hopen dat Shehbaz als premier meer kan bereiken dan zijn oudere broer, omdat hij een betere verstandhouding heeft met de in Pakistan zeer invloedrijke strijdkrachten. Veel Pakistanen vermoeden achter het aftreden van Nawaz ook de hand van de machtige generaals. Die militairen ergerden zich onder meer aan zijn pogingen om toenadering te zoeken tot aartsrivaal India. “We weten heel goed wat de misdaad is van Nawaz Sharif”, zei spoorwegminister Khawaja Saad Rafiq vrijdag. “Wij eisen de heerschappij van burgerpolitici.” Maar critici ergeren zich aan de machinaties van de afgetreden Nawaz Sharif om zijn jongere broer als premier naar voren te schuiven. “Hij beledigt de intelligentie van de natie”, reageerde de belangrijkste oppositieleider, oud-cricketvedette Imran Khan, kwaad op twitter. “Hij maakt een schijnvertoning van de democratie.”

