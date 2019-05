Hoe beleeft Europa de verkiezingen? Onze correspondenten praten u bij

De affaire draaide de schijnwerpers ook op satiricus Jan Böhmermann, die de video al kende. Hij gebruikte alle aandacht om een pro-Europees lied te lanceren. Er werd in Duitsland veel over het belang van deze stembusgang gesproken en enquêtes wezen op een hoge instemming met het Europese project, iets wat op straat te zien was: in tal van steden demonstreerden tienduizenden vóór Europa.

Een debat bij omroep ARD tussen de voorzitters van de negen meest kansrijke partijen, de zogeheten ‘Olifantenronde’, werd gedomineerd door de affaire rond de ‘Ibiza-video’ van de rechts-populist Heinz Strache (FPÖ) in Oostenrijk. Die kwam voor de AfD bijzonder ongelegen, want de banden met de FPÖ zijn innig. Ook na de video distantieerde AfD-leider en EU-parlementariër Jörg Meuthen zich niet van de ‘zusterpartij’. De partij, die in de peilingen op 12 procent staat, zag zich in het defensief gedrukt.

De Groenen doen het bijzonder goed en lijken op een stevige groei af te stevenen. Ze staan op nummer twee in de peilingen. Daar zou je normaal gesproken de SPD verwachten, maar die partij is vooral met zichzelf aan het worstelen. Ze schommelt rond de 17 procent (in 2014 haalde de partij 27).

Angela Merkel was de grote afwezige tijdens de EU-verkiezingscampagnes in Duitsland. Vanuit de verte – Zagreb – prees ze Europa aan en noemde ze het nationalisme de ‘vijand van Europa’. In haar thuisland liet ze de bühne aan opvolgster Annegret Kramp-Karrenbauer en vooral CSU’er Manfred Weber, die het als spitskandidaat opneemt tegen Frans Timmermans. Hij werkte hard aan zijn bekendheid, maar een stemmenkanon lijkt hij niet. Hoewel de christen-democraten met 28 procent (als vanouds) bovenaan in de peilingen staan, is dat wel een flinke daling vergeleken met vorige EU-verkiezingen.

Stabiele nummer drie is de nieuwe progressieve partij Wiosna, ofwel ‘Lente’. Leider is de openlijk homoseksuele politicus Robert Biedron, die in het najaar - onafhankelijk van de andere oppositie - ook meedoet aan de parlementsverkiezingen. “Deze partij is voor mensen die hun problemen samen met andere Europeanen willen oplossen”, sprak Frans Timmermans afgelopen dinsdag in hoofdstad Warschau. Timmermans geldt voor de PiS en conservatief Polen als boeman, wegens zijn kritiek op de Poolse rechtsstaat. Bij Wiosna kon hij op applaus rekenen.

Maar nadat twee weken geleden op Youtube een documentaire werd gepubliceerd over kindermisbruik door katholieke priesters - inmiddels miljoenen keren bekeken - spint de oppositie garen bij die inzet. “Wie aan onze kinderen komt, zit aan Polen”, aldus de leider van de oppositie, Grzegorz Schetyna, waarmee hij een eerdere opmerking van Kaczynski parafraseerde: “Wie aan de kerk komt, komt aan Polen.” De oppositie, die zich in het vroege voorjaar verenigde in de zogeheten Europese Coalitie (KE), naderde de regeringspartij de afgelopen dagen in de peilingen.

In de campagne ging het niet veel over Europa, des te meer over Polen. Het belangrijkste thema was de nauwe band tussen de regering en de katholieke kerk. PiS zette in de campagne ‘katholieke waarden’ centraal om Polen te beschermen tegen, zoals PiS-leider Jaroslaw Kaczynski het formuleerde, “geïmporteerde ideologieën die de Poolse identiteit bedreigen”.

Europese thema’s komen op de tweede plek tijdens deze campagne. Lega, die in het Europees parlement een alliantie van eurosceptische, nationalistische partijen wil gaan aanvoeren, vindt de Brusselse begrotingsregels achterhaald en wil die minder streng maken. De Vijfsterrenbeweging pleit onder andere voor een minimumloon in alle EU-lidstaten en steun voor kleine bedrijven.

De Vijfsterrenbeweging kreeg vorig jaar 32 procent van de stemmen en zou volgens de peilingen tien punten kunnen zakken; mocht de partij onder de grens van de 20 procent gaan, dan is het de vraag of Luigi Di Maio wel partijleider kan blijven.

In Italië wordt de verkiezingscampagne overheerst door spanningen tussen de coalitiegenoten Lega en de Vijfsterrenbeweging. Al weken beschuldigen partijleiders en vice-premiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio elkaar van onverantwoordelijk gedrag en sabotage van het regeringsbeleid. Ze doen voortdurend botsende uitspraken over zaken als immigratie, belastingverlaging en regionale autonomie en zouden zelfs niet meer met elkaar praten.

Gaan Tsipras’ cadeautjes hem helpen?

Thijs Kettenis, Athene (Griekenland)

Met welk verschil verliest de partij van premier Alexis Tsipras van die van zijn rechtse uitdager? Dat is de vraag waar het in de laatste dagen van de campagne in Griekenland om draait. Tsipras’ Syriza ligt al maanden achter op tegenpool Nieuwe Democratie onder leiding van Kyriakos Mitsotakis. Anders dan in veel andere landen spelen zaken als meer of minder Europa en een keus voor of tegen populisme geen rol. Sterker nog: het draait bij de Europese verkiezingen vrijwel uitsluitend om landelijke thema’s.

Tsipras hoopt kiezers terug te winnen. Met enig succes, zo lijkt het

Tsipras geeft dat ook onomwonden toe. “Gezien het klimaat van polarisatie waarin de oppositie wil strijden, moeten burgers weten dat deze verkiezingen een stem van vertrouwen zijn in deze maatregelen of een mandaat om ze niet uit te voeren”, zei hij deze week in een interview.

Die maatregelen, dat is een hele trits aan douceurtjes die Tsipras’ regering deze week aan de Grieken uitdeelt. Gepensioneerden krijgen een extra betaling, de btw op horeca en 5000 levensmiddelen gaat flink omlaag en er komt een korting op de onroerendezaakbelasting. Tsipras hoopt er kiezers mee terug te winnen. Met enig succes, zo lijkt het: de afstand in de peilingen is teruggelopen van bijna tien naar rond de zeven procent. Maar Mitsotakis houdt vertrouwen. “Geen enkele gepensioneerde gaat zijn stem veranderen omdat hij een paar dagen voor de verkiezingen een cadeautje kreeg”, schamperde hij in een interview.

Krijgt hij gelijk, dan is het momentum terug bij de jarenlang zo verafschuwde ‘oude politiek’. Dat zou voor Mitsotakis een enorme steun in de rug zijn in de aanloop naar landelijke verkiezingen. Die vinden uiterlijk in oktober plaats, maar bij winst zal Mitsotakis aandringen op een vervroegde stembusgang. Saillant detail: precies vijf jaar geleden waren het juist de Europese verkiezingen waarbij Syriza voor het eerst de grootste werd.