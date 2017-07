Hivos: Arrestaties Turkije zijn een vorm van intimidatie

Vanavond zaten de tien nog steeds vast, zonder opgaaf van redenen door de Turkse autoriteiten. “We hebben ze nog niet eens even aan de telefoon kunnen krijgen”, zegt Hivos-directeur Edwin Huizing.

“Het gaat om een training op het gebied van digitale veiligheid: hoe kun je veilig je mening uiten via internet? De mensen die eraan meedoen, stáán voor hun idealen en ze zijn meestal ook al bekend bij de autoriteiten. Maar als meteen je huisadres getraceerd kan worden als je je mening uit, kun je ook fysiek gevaar lopen. Onze trainers laten zien hoe je dat kan voorkomen.”

En dat vinden de autoriteiten kennelijk bedreigend?

“Dit is de eerste keer dat we deze training in Turkije geven – op verzoek van de mensen daar – en ook de eerste keer dat zoiets gebeurt. Maar inderdaad, we doen dit al een jaar of vijf, wereldwijd, en we weten dat het gevoelig ligt. Vroeger werden meningen geuit in zaaltjes, nu gebeurt dat via sociale media. Daarmee worden veel meer mensen bereikt, maar overheden zien er dus ook meer gevaar in. We hebben daarom tot nu toe nooit aan de grote klok gehangen dat we dit soort trainingen geven. Want dat brengt risico’s met zich mee.”