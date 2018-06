Historische ontmoeting Noord-Korea en Amerika: 'Fantastische relatie'

Deze keer geen neerbuigende handdruk of opmerkingen van Trumps zijde, zoals hij gewend is te doen bij buitenlandse leiders, maar een waardige begroeting en een vriendelijke blik. Ook Kim leek verbaasd te zijn over de situatie: "Ik denk dat de hele wereld dit moment volgt. Veel mensen in de wereld zullen denken dat dit een scène is uit een fantasie of sciencefictionfilm." In ieder geval droeg het decor daaraan bij: Noord-Koreaanse en Amerikaanse vlaggen, gebroederlijk naast elkaar opgesteld, terwijl de landen elkaar drie maanden eerder dreigden met de totale vernietiging.

Trump zei van tevoren dat hij 'binnen de eerste minuut' zou weten of de gesprekken zin zouden hebben en of zij elkaar zouden mogen, maar na hun eerste kennismaking van veertig minuten, was het oordeel geveld: hij voelde zich 'echt geweldig.' "We gaan een geweldig gesprek voeren en fantastische relatie hebben." Daarna verdween het duo voor een ronde gesprekken met de adviseurs erbij.

Trump hield na de bijeenkomst het kort en zei tegen de journalisten dat het 'heel goed' ging. "Heel, héél goed. Goede relatie." Kim ging iets dieper op de kwestie in: "We hebben al het scepticisme en het gespeculeer over de top overwonnen, en ik geloof dat dit goed is voor de vrede... Ik geloof dat dit een goede voorbode is voor vrede."

De twee landen verkeren technisch gezien nog met elkaar in oorlog, maar de top gaat vooral over nucleaire wapens en sancties. Gaat Noord-Korea zijn nucleaire wapens opgeven, en zo ja, wat krijgt het daarvoor terug?

Concessies Noord-Korea heeft tot nog toe weinig bereidheid getoond om te praten over 'denuclearisatie', terwijl dat een harde is van de Amerikanen. De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo zei gisteren dat als de 'diplomatie niet in de juiste richting gaat', dat de sancties zullen 'vermeerderen'. Maar hij zei ook dat Amerika bereid was tot concessies waardoor de mogelijke ontmanteling van Noord-Korea’s kernwapenarsenaal 'niet eindigt in een voor hen nadelige situatie'. Pompeo wilde niet zeggen of dat betekent dat Amerika overweegt zijn militairen terug te trekken uit Zuid-Korea, zoals Kim eist, maar zei wel dat de gesprekken deze keer 'radicaal anders zijn dan eerdere'. Volgens het Witte Huis verlopen de gesprekken 'spoediger dan verwacht' en meldde dat Trump waarschijnlijk vandaag zal vertrekken in plaats van woensdag, zoals aanvankelijk was gepland. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in houdt de gesprekken nauwlettend in de gaten, omdat de uitkomst daarvan ook de toekomst van zijn land zal bepalen. Zuid-Korea vreest dat als de gesprekken mislukken er een oorlog zal uitbreken, waarvan het zelf slachtoffer dreigt te worden. "Ook ik heb weinig slaap gehad vannacht", liet hij weten tijdens een bijeenkomst met zijn ministers. "Ik hoop werkelijk dat het een succesvolle top wordt dat een nieuwe tijd zal inluiden voor de twee Korea’s en de Verenigde Staten, en dat het ons een complete denuclearisatie en vrede brengt." De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in (r) houdt via een televisiescherm de ontmoeting nauwlettend in de gaten. © AFP

