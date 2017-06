Hillen hield als minister informatie achter voor de Kamer

Hillen deed zijn mededeling in een reactie op een artikel van NRC over mogelijke fraude door Defensiemedewerkers bij aanbestedingscontracten voor auto’s.

De zaak draait om leveranties van importeur Pon aan de ministeries van defensie en veiligheid en justitie. Eind 2011 kwam via De Telegraaf aan het rollen dat het autobedrijf ambtenaren gefêteerd zou hebben. Het bedrijf heeft sindsdien voor twaalf miljoen euro een schikking met het Openbaar Ministerie getroffen, en Pon-medewerkers hebben in een schikking een taakstraf geaccepteerd.

Dit jaar dient een strafzaak tegen enkele betrokken ambtenaren. NRC heeft het dossier ingezien. Daarin komt een verhoor door de Rijksrecherche van voormalig minister Hillen in 2014 voor. Hillen legt uit waarom hij als minister besloot geen aangifte te doen tegen een ambtenaar die zich bezighield met de verwerving van auto’s. Diezelfde ambtenaar is één van de verdachten die binnenkort terecht staat.

Hillen zegt tegen NRC dat hij als minister niet alles over de zaak vertelde. “Dat ik de Tweede Kamer niet over alle details van de zaak heb geïnformeerd is ook bewust. Als ik alle details over zulke zaken aan de Kamer zou melden, dan zou ik geen tijd meer overhouden om een krijgsmacht te runnen.” Hillen voegt eraan toe dat ‘details meestal geen toegevoegde waarde hebben.’ Maar, zo erkent hij, ‘dat oordeel is natuurlijk heel anders als je minister bent of Kamerlid, of journalist.’

Een andere reden waarom Hillen de Kamer niet alles vertelde, en geen aangifte deed, is dat hij de betrokken ambtenaar tegen verdere problemen wilde beschermen. Volgens NRC had een onderzoekscommissie onder leiding van generaal buiten dienst Minze Beuving in 2012 al geoordeeld dat er een ‘schijn van belangenverstrengeling was’. Daarna werd de ambtenaar overgeplaatst naar een andere afdeling bij defensie.

Hillen zei gisteren tegen NRC dat hij vond dat ‘mijn organisatie redelijk bruusk reageerde door direct alles op een persoon te richten, direct zo’n zwaar onderzoek in te stellen.’ Hillen heeft juist enig begrip voor de positie van de ambtenaar. “Hij kan nooit tien jaar helemaal alleen hebben gehandeld, dan moet het echt wel toegejuicht zijn, of geaccepteerd. Dan is hij door zijn meerderen voortduren gedekt geweest.”

