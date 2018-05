Hij was pompbediende, woont in een township en is nu burgemeester

Het stoffige Laingsburg in de Zuid-Afrikaanse semiwoestijn Karoo is typisch zo'n dorp op weg van Kaapstad naar Johannesburg waar je de tank even vol gooit. Dat Johannes Mienies (45) er jarenlang werkte als pompbediende verbaast dus niet. Dat hij het daarna als stratenmaker probeerde en werkloos raakte, is evenmin uitzonderlijk in de door werkloosheid geteisterde regio. Maar aan het idee dat hij sinds half februari burgemeester is, moet zelfs hij wennen.

Het is warm, zoals het in Laingsburg bijna altijd warm is. Mienies wordt hartelijk begroet bij de Shell-pomp door zijn oud-manager, al draagt hij niet meer de overall die hoort bij zijn vroegere eenvoudige, slecht betaalde baantje. "Ze hebben binnen een foto van mij opgehangen in mijn oude Shell-tenue", glimlacht hij. "Ter inspiratie voor de huidige werknemers."

De burgemeester woont in de township Göldnerville samen met zijn moeder in een sober huisje. Elke dag loopt hij vijftien minuten naar het gemeentehuis in het meer welvarende en tijdens de apartheid witte centrum. Geld om rijles te nemen heeft hij nooit gehad. Hij lacht. "Ik doe er op de terugweg meestal langer over dan een kwartier. Nu ik burgemeester ben, spreekt iedereen mij onderweg aan."

Uit onvrede met het ANC richtte Mienies in 2016 een lokale partij op en deed meteen mee aan de verkiezingen

Laingsburg was in de jaren negentig nog een ANC-bolwerk. Ook Mienies was destijds lid van de regeringspartij van Nelson Mandela. Maar zijn onvrede over zaken als corruptie groeide de laatste jaren. In 2016 richtte hij samen met een handjevol dorpsgenoten de Karoo Ontwikkeling Party (Kop) op. Een paar maanden later deed de partij al mee aan de lokale verkiezingen.

Man van het volk Kop behaalde geen eclatante overwinning. De partij kreeg slechts 4,5 procent van de stemmen. Maar net als in een toenemend aantal gemeenten, waaronder in 2016 steden als Johannesburg, Pretoria en Port Elizabeth, behaalde geen enkele partij in Laingsburg een meerderheid. Het ANC bleef steken op 46,1 procent van de stemmen, de tweede partij, Democratic Alliance (DA), op 43,9 procent. Beide kregen drie raadszetels. De laatste zetel, de zevende en beslissende, ging naar Kop. De kloof tussen het ANC en DA is zowel landelijk als lokaal zo groot, dat beide partijen alleen Kop als coalitiepartner wilden. De partij van Mienies zette hoog in. Ze ging in zee met het ANC en mocht de burgemeester leveren. Maar een corruptieschandaal bracht zowel die Kop-burgemeester als de coalitie met het ANC ten val. Kop besloot vervolgens tot een koerswijziging en verbond zich nu aan de Democratic Alliance. Mienies kreeg tot zijn verrassing het verzoek die nieuwe coalitie als burgemeester te gaan leiden, als ultieme man van het volk Mienies kreeg tot zijn verrassing het verzoek die nieuwe coalitie als burgemeester te gaan leiden, als ultieme man van het volk, zonder veel opleiding en met een volstrekt gebrek aan politieke ervaring. Het is een situatie waaraan Zuid-Afrika zal moeten gaan wennen. Want het kiesstelsel is nadrukkelijk ontworpen om coalitiebesturen te faciliteren, waarbij kleine en lokale partijen relatief makkelijk veel macht kunnen opeisen - net als in Nederland. De DA lijkt van de gevestigde partijen het best toegerust zulke coalities met splinterbewegingen te smeden. De partij heeft daarin veruit de meeste ervaring. Vooral in gemeenten rondom Kaapstad maakt zij al jarenlang deel uit van allerlei bestuurscoalities. In Johannesburg en Pretoria vormt de partij sinds 2016 een minderheidsbestuur met steun van een gedoogpartner. Het ANC is juist altijd gewend geweest alleen te besturen, zonder formatieonderhandelingen of compromissen.

Vergissingsburgemeester Mienies wil het gemeentebestuur transparanter maken, afrekenen met nepotisme in het stadhuis en banen creëren. "Dat laatste kan alleen door investeringen van buitenaf aan te trekken", zegt hij. "Ik hoop bedrijven te overtuigen hier zonnepanelenvelden te bouwen. Dat is het enige wat we hier in overvloed hebben: zon." Ondanks die bescheiden doelstellingen valt het ANC hem keihard aan. De partij noemt hem een 'vergissingburgemeester'. Het ANC probeert al mijn plannen te torpederen Johannes Mienies, burgemeester van Laingsburg Mienies schudt het hoofd. "Het ANC probeert al mijn plannen te torpederen. De partij kan het niet verkroppen dat wij als Kop, klein als we zijn, de macht hebben ANC in te ruilen voor de DA. Heel kinderachtig eigenlijk."

Politieke versplintering Het Zuid-Afrikaanse kiesstelsel is laagdrempelig. Een partij hoeft maar 0,25 procent van de stemmen te krijgen om een zetel te bemachtigen. In Nederland is dat 0,67 procent, in Zweden 4 procent en in Duitsland en België 5 procent. Die lage kiesdrempel maakt dat in Zuid-Afrika, net als in Nederland, versplintering dreigt. "De historische dominantie van regeringspartij ANC heeft dit basiskarakter van het politieke systeem lang gecamoufleerd", legt politicoloog Leon Schreiber uit. Hij publiceerde onlangs het boek 'Coalition County'. Het ANC won bij landelijke verkiezingen vooralsnog steevast minstens 62 procent van de stemmen. Maar de steun voor die partij kalft de laatste jaren snel af, zeker ook op gemeenteniveau, waar veel lokale partijen opkomen. "Een positieve ontwikkeling", meent hij. "Het toont dat mensen steeds meer zelf invloed willen uitoefenen op beleid. Dat is lastig voor het ANC, maar gezond voor het politieke systeem."