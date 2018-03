Hij is doodop, maar de Rotterdamse lijsttrekker van DENK knokt voor elke stem

Hij flyert vanmiddag op de Afrikaandermarkt. Een thuiswedstrijd. In stembureau Het Klooster, gelegen aan het Afrikaanderplein, ging bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar 41,3 procent van de stemmen naar Denk. Waarom zou dat dit jaar niet nog meer worden, klinkt het zelfverzekerd.

Lees verder na de advertentie

26.000 Rotterdammers stemden vorig jaar op Denk. In de Rotterdamse raad zou dat zeker vijf zetels opleveren. Van Baarle durft er nog een schepje bovenop te doen. “Minimaal zes zetels is mogelijk. We kunnen bij de drie grootste partijen in Rotterdam gaan horen.”

Van de veertien gemeenten waar Denk meedoet, is Rotterdam het kroonjuweel. Vanwege de score van vorig jaar, omdat partijleider Tunahan Kuzu er vandaan komt en omdat het partijbureau er gevestigd is. Op kantoor hangt een grote kaart van Rotterdam, met per wijk de uitslagen van vorig jaar. In straten met veel Denk-aanhang, hebben vrijwilligers extra veel geflyerd. Vanavond is in het bureau een grote ‘songfestival-achtige’ verkiezingsshow, met live-verbindingen met de andere steden.

Veel Rotterdammers hebben het gevoel onvoldoende geaccepteerd te worden Stephan van Baarle, DENK Rotterdam

Rotterdam heeft volgens Van Baarle, zoon van een Nederlandse moeder en een Turkse vader, behoefte aan het ‘Denk-geluid’. “Veel Rotterdammers hebben het gevoel onvoldoende geaccepteerd te worden. Wij zijn voor een inclusief Nederlanderschap, en tegen discriminatie en racisme. Dat geluid wordt hier onvoldoende vertolkt.”

Lijstje Het liefst laat Denk dat geluid straks horen vanuit het college. Op het partijkantoor ligt een lijstje klaar met wethouderskandidaten door het hele land, er is ook een lijstje voor Rotterdam. Of Van Baarle daar zelf op staat, houdt hij in het midden. Aydin Peksert, die als raadslid in onmin raakte met de partij Nida en overstapte naar Denk, flyert vanmiddag ook. Hij voelt hoe groot het enthousiasme voor Denk is. “De meeste mensen weigeren in eerste instantie een foldertje. Als ze nog eens goed kijken en ze zien dat het van Denk is, pakken ze het toch aan.” De Denk-flyeraars krijgen op de Afrikaandermarkt grofweg drie soorten reacties: De eerste groep zegt dat ze al gestemd heeft, anderen nemen geïnteresseerd een flyertje aan, oudere witte Rotterdammers antwoorden vaak: “Denk stemmen? Ik denk het niet!” Een mevrouw zegt tegen Peksert dat zij niet verwacht dat Denk het land zal redden. Peksert: “Mensen kunnen soms wel wat verwachtingsmanagement gebruiken. Het land redden? Wij zijn kandidaat-raadsleden.”

Vergrootglas Alle landelijke media legden de afgelopen weken het vergrootglas op Rotterdam, waar een campagne op het scherp van de snede werd gevoerd. Rotterdammer Stephan van Baarle was voor hij lijsttrekker werd beleidsmedewerker voor Denk. Was hij voorbereid op een mediastorm? Tijdens zijn eerste grote debat moest hij het gelijk opnemen tegen de geslepen Leefbaar-lijsttrekker Joost Eerdmans, over integratie. “Het ging gelukkig goed. Je groeit vanzelf in al die debatten.” De verhoudingen met de lijsttrekkers zijn goed, zegt Van Baarle, ook met Eerdmans. Hij wil best met Leefbaar praten over een mogelijk college, als zal die partij een hoop ‘uitsluitende’ standpunten moeten intrekken. Eén partij sluit Van Baarle bij voorbaat uit. De PVV Eén partij sluit Van Baarle bij voorbaat uit. De PVV. Lijsttrekker Maurice Meeuwissen geeft de islam de schuld van zo ongeveer alle problemen in de stad. Tijdens één van de twee debatten waar Meeuwissen aan meedeed siste de PVV’er “uw partij verkracht kinderen”, naar Van Baarle. Om daar aan toe te voegen: “U haat homo’s, onderdrukt vrouwen en haat joden.” Van Baarle deed aangifte. Vervolgens deed de PVV aangifte tegen Van Baarles uitspraak over het campagnefilmpje van de PVV. “Goebbels had zijn vingers erbij afgelikt”, zei Van Baarle over het filmpje, waarin de islam ‘dodelijk’ wordt genoemd. Is de polarisatie in Rotterdam toegenomen, zoals sommigen verwachtten toen Denk en de PVV hun deelname aankondigden? Ja, de campagne was heel hard, zegt de lijsttrekker. “Maar wij gebruiken niet dezelfde methoden als Leefbaar en de PVV. Die vergelijking werp ik verre van mij.”