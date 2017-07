Hiddema: Ik ben de eerste parlementariër die een moordverdachte verdedigt

Hiddema is zoals bekend Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie (FvD) en strafrechtadvocaat. Hij rept overigens liever over 'hobbypleiter'. Hiddema kiest, nu hij het druk heeft met het volk te vertegenwoordigen, alleen nog 'de mooiste strafzaken' uit.

Die zaak waar Hiddema de media op wees, speelde zich af voor de rechtbank in Utrecht. Daar probeerde het Openbaar Ministerie dit voorjaar twee mannen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld te krijgen. Zij zouden betrokken zijn bij een liquidatie in 2015 in De Meern. Het slachtoffer zat in zijn witte Fiat 500 toen hij op een parkeerplaats werd doorzeefd met kogels.

Theo Hiddema stond in dat proces een van de verdachten bij, een man die volgens Justitie op een of andere manier samen heeft gewerkt met de schutter. Eis: twaalf jaar cel. Hiddema zei een maand geleden tegen Trouw: "Ja, ik heb destijds de krant gebeld omdat ik een moordverdachte ging vrijpleiten. Van een liquidatie nog wel!" Hij kreeg gelijk. Zijn cliënt werd enkele weken later vrijgesproken.

Kunstroof

Er zijn meer Tweede Kamerleden geweest die hun werk op het Binnenhof combineerden met het bestieren van een advocatenkantoor. Hiddema begint zelf over Rad Kortenhorst, de KVP'er die van 1948 tot 1963 zelfs Kamervoorzitter was. Kortenhorst was een druk man. Zo schreef hij enige tijd voor de Telegraaf en de Volkskrant en was hij lange tijd actief als advocaat. In die hoedanigheid stond Kortenhorst in 1949 Pieter Menten bij. Zakenman en kunstverzamelaar Menten zou uiteindelijk in 1980 tot tien jaar cel worden veroordeeld wegens in Polen gepleegde oorlogsmisdaden.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog hoefde Menten zich daar nog niet voor te verantwoorden. Dat gebeurde pas nadat journalist Hans Knoop in de jaren zeventig jacht op Menten maakte en hem wist te ontmaskeren als oorlogsmisdadiger.

In 1949 luidde de aanklacht tegen Pieter Menten collaboratie met de Duitsers en het roven van kunst in de oorlog. Kamervoorzitter Kortenhorst was een van zijn vier advocaten. Zij wisten de straf te beperken tot acht maanden cel, precies de tijd die hij al in voorarrest had doorgebracht. Menten kwam onmiddellijk vrij.

Hiddema benadrukt dat zijn zaak onvergelijkbaar is met die van Kortenhorst. Ten eerste betwijfelt het FvD-Kamerlid of Kortenhorst wel echt een actieve advocaat van Menten was en niet slechts aangetrokken vanwege zijn bekendheid. Bovendien, en dat weegt zwaarder, stond Menten in 1949 nog niet terecht voor oorlogsmisdaden. Hiddema: "Ik kan me geen moment herinneren dat Kortenhorst de rechtbank betreedt en daar een moordverdachte verdedigt."