Het wordt misschien íetsje groener in Utrecht

Ook in Utrecht is duidelijk hoe de vlag er de komende vier jaar bijhangt. Gisteren presenteerden GroenLinks, D66 en ChristenUnie hun programma 'Utrecht, ruimte voor iedereen'. Dat is geen grote breuk met het beleid van de afgelopen jaren. Ook toen vormden D66 en GroenLinks de spil van het college, maar dan met de VVD en de SP.

Op groene thema's zet het nieuwe college soms een klein tandje bij. Zo wordt de bestaande milieuzone waarin oudere auto's niet welkom zijn uitgebreid, en wordt er nog meer ingezet op vervoer per fiets. Op sociale thema's kiest de stad voor een aanpak die per wijk of buurt verschillen. Er is speciale aandacht voor de wijk Overvecht, waar extra wordt ingezet op veiligheid en de aanpak van verloedering. Er komt een nieuw cultuurhuis voor jongeren.

In de afgelopen twintig jaar kreeg Utrecht er bijna honderdduizend inwoners bij, en de stad groeit nog altijd in ditzelfde tempo. Een groot deel van de plannen van het nieuwe stadsbestuur is daarop gericht. Nieuwe woningen moeten gasloos zijn, en toekomstige stadswijken die de komende vier jaar op de tekentafel verschijnen zijn klimaatneutraal. Het is de bedoeling dat er meer huurwoningen komen voor mensen met middeninkomens, uiteindelijk 25 procent van het totale woningaanbod. Het huidige streefpercentage voor sociale huur blijft gehandhaafd.

Het nieuwe college treedt aanstaande donderdag officieel aan, nu met zeven wethouders in plaats van zes. Drie van hen, Lot van Hooijdonk en Kees Diepeveen van GroenLinks en Victor Everhard van D66, zijn oudgedienden. De 28-jarige fractievoorzitter van de ChristenUnie Maarten van Ooijen maakt de overstap van de raad naar het wethouderschap, net als zijn D66-collega Klaas Verschuure. D66'er Anke Klein en GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman zijn nieuw in de Utrechtse politiek, hoewel die laatste wel al geruime tijd in de stad woont.