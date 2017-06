Het wordt eenzaam rond Trump

Jay Sekulow had dan ook geen gemakkelijke taak. De officiële lijn van het team-Trump is dat er voorlopig nog helemaal niets aan de hand is. Het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar samenzwering met de Russen in verkiezingstijd, en naar hinderen van de rechtsgang, betreft immers wel medewerkers van Trump, maar niet de president zelf.

Maar de enigen die dat geloven, zijn de president en zijn advocaten, sinds de afgelopen week de Washington Post meldde dat Mueller wel degelijk ook de president zelf in het vizier heeft.

En vermoedelijk weten Trump en zijn advocaten ook wel beter. Nadat die primeur in de Washington Post verscheen, twitterde Trump verongelijkt: "Ik wordt onderzocht omdat ik de FBI-directeur ontsloeg, door de man die me aanraadde, de FBI-directeur te ontslaan. Heksenjacht."

Maar met die tweet bracht Trump zich verder in moeilijkheden en zijn advocaat-woordvoerder al evenzeer. Hij leek ermee te verwijzen naar plaatsvervangend minister van justitie Rod Rosenstein. Die had, voorafgaand aan Comey's ontslag, een memorandum geschreven waarin hij allerlei klachten over de FBI-directeur opsomde. Dat memo was door Trumps team aangevoerd als reden om Comey te ontslaan. Maar Trump haalde die uitleg later zelf onderuit, door in een interview te zeggen dat hij Comey toch wel ontslagen zou hebben, 'vanwege Rusland'. Daarmee bood hij aanklager Mueller en de FBI op een presenteerblaadje het argument aan om zijn daden ook in ogenschouw te nemen.

Mijnenveld

Trumps tweet zorgde in Washington opnieuw voor opschudding: was de president zich aan het opmaken om Rosenstein te ontslaan, of misschien Mueller zelf wel? Dat zou een stortvloed van kritiek over hem afroepen, en niet alleen van Democraten.

In dat politieke mijnenveld raakte advocaat Sekulow tijdens het tv-interview op zondag wat verdwaald. Hij benadrukte dat Trump niet officieel van een onderzoek naar hem in kennis is gesteld en probeerde de indruk te wekken dat er dus ook geen onderzoek was. Even later, reagerend op de tweet van Trump, leek hij die slag om de arm te zijn vergeten en had hij het gewoon over het onderzoek naar Trump. Om dat even later weer heftig te ontkennen toen presentator Wallace, heel in het algemeen, vroeg of je een zittend president eigenlijk wel voor de strafrechter kunt brengen. "Dit wordt steeds gekker", verzuchtte Wallace.

Een ander probleem voor Sekulow was, dat hij misschien wel namens de president voor de camera stond, maar niet echt namens hem kon praten. Op vragen als: 'Denkt hij dat Rod Rosenstein iets verkeerd heeft gedaan?" antwoordde hij bijna minachtend dat hij geen gedachtenlezer is, en dat voor zover Trump hem iets heeft verteld, een advocaat natuurlijk niet de inhoud van gesprekken met zijn cliënt gaat vertellen. Daarbij weglatend, zoals Wallace opmerkte, dat Trump natuurlijk toestemming zou kunnen geven te vertellen hoe hij over sommige onderwerpen denkt.

