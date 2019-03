Het woord vleugellam is nog te zwak om Mays positie uit te drukken

Je zou haar een vleugellamme premier kunnen noemen, maar de werkelijkheid is misschien nog sterker dan dat. Na de afgelopen week is May weliswaar nog wel premier, maar het ontbreekt haar ten enen male aan gezag. Was ze een vogel, dan had ze behalve geen vleugels ook geen pootjes, veren of een snavel meer gehad.

Lees verder na de advertentie

Er waren de afgelopen weken speculaties over haar vertrek. Op de radio ging het over Boris Johnson, haar rivaal, die plotseling een net kapsel had en een nieuw pak droeg. Maar mag Johnson al van plan zijn May te wippen, dan maakt hij daar voorlopig nog geen aanstalten toe.

Zowel Mays partij als haar parlement is hopeloos verdeeld over welke kant het op moet met het land

Johnson of wie dan ook heeft weinig te winnen met het wippen van May. Haar positie is verre van benijdenswaardig. Zowel haar partij als haar parlement is hopeloos verdeeld over welke kant het op moet met het land. Binnen de Conservatieven zijn er zowel mensen die alles het liefst bij het oude laten, als mensen die koste wat kost op 29 maart de EU willen verlaten. Ook zonder deal. ‘No deal no problem’, is hun slogan.

Dat Boris Johnson deze week een net kapsel en dito pak droeg, was voor sommigen een teken dat hij May omver zou willen werpen. Tot nog toe deed hij dat echter niet. © EPA

Onenigheid Dat niemand het met een ander eens kan worden over de juiste richting bleek afgelopen donderdag weer, toen een hele serie moties werd ingediend. Moties voor een nieuw referendum en daar juist tegen. Moties voor een handelsakkoord zoals Noorwegen heeft en moties daar weer tegen. Moties voor uitstel zonder mee te doen aan de Europese verkiezingen. Een motie om eerst maar eens te peilen welke van deze opties de meeste stemmen krijgt. Want het Lagerhuis kan het alleen eens worden over wat het niet wil. Niet het akkoord dat May in november met de EU sloot. Niet datzelfde akkoord, voorzien van een bijlage waarin arbitragecommissies en studiegroepen worden beloofd. Geen uittreding zonder akkoord. Geen jarenlang uitstel van de brexit.

Labour Er gaan stemmen op die zeggen dat May deze hele kwestie verkeerd heeft aangepakt. Dat ze zichzelf in een onmogelijke klem heeft gemanoeuvreerd door voor ze met de EU ging praten al allerlei ‘rode lijnen’ aan te geven. Die maakten dat het akkoord dat uiteindelijk uit de besprekingen rolde, de enige mogelijke optie werd. Had ze open gestaan voor een zachtere vorm van brexit, dan waren er wellicht mogelijkheden geweest om meer parlementsleden van Labour mee te krijgen. Dan had ze misschien wel een meerderheid kunnen krijgen. Zelfs in haar eigen partij heeft May amper meer gezag Pas in de weken voor de stemming van afgelopen dinsdag deed May een poging om alsnog wat Labour-afgevaardigden voor zich te winnen. Plotseling kwam er geld beschikbaar voor sociale woningbouw in en paar van de armste gebieden van het land. Maar veel effect had dat niet meer: schamper lachten de politici dat het te weinig was, en te laat bovendien. Theresa May wacht op de komst van Europese Raad-voorzitter Donald Tusk voor een bilaterale ontmoeting in Brussel. © AP Diezelfde reactie kwam er trouwens uit haar eigen partij, toen ze vorige week vrijdag terugkwam met nieuwe toezeggingen uit Brussel. Too little, too late, vond een groot deel van de conservatieven. Dat May zelfs in haar eigen partij amper meer gezag heeft bleek uit de reactie van de conservatieve advocaat-generaal Geoffrey Cox: hij oordeelde keihard dat ook de nieuwe garanties onvoldoende waren. Een deel van Mays eigen ministers stemde tegen haar akkoord, zonder dat daar consequenties aan verbonden werden. Bij de tweede stemming was het zelfs een groot deel van haar fractie dat tegen de voorgeschreven partijlijn in stemde. Het is onder dit gesternte dat May komende week zal gaan proberen om het akkoord met de EU opnieuw in stemming te brengen. Mocht het dan toch worden aangenomen, dan zal het niet vanwege haar gezag zijn, maar omdat er eigenlijk geen enkele andere optie is. De brexit nadert, de Britse premier May probeert haar land er zo goed mogelijk uit te laten komen. Lees in dit dossier het laatste nieuws rondom de brexit-perikelen, mogelijke scenario’s en de gevolgen voor Nederland. Beluister hier onze brexit-podcasts met Romana Abels en Christoph Schmidt terug.

Lees ook: