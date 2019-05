Het verwachte aftreden staatssecretaris Harbers is een zware dreun voor de VVD

Vandaag nog zal de Tweede Kamer in een ingelast debat over de kwestie debatteren. Harbers wil daar verantwoording afleggen. Hij verwacht zelf dat het “zijn laatste debat” als staatssecretaris zal zijn. De Kamer zal waarschijnlijk het vertrouwen in hem opzeggen.

Van meet af aan was mijn doel om volledige openheid te geven over de gegevens rond alle openbare orde incidenten met asielzoekers

Aanleiding is de ophef over de delict-cijfers van asielzoekers, uit de Rapportage Vreemdelingenketen die de staatssecretaris vorige week dinsdag presenteerde. Op verzoek van de Tweede Kamer rapporteerde het ministerie voor het eerst van hoeveel delicten asielzoekers vorig jaar verdacht werden. Maar zware misdrijven als moord en verkrachting rekende het ministerie in deze rapportage tot de ‘overige zaken’, waardoor de indruk ontstond dat deze aan het oog werden onttrokken. Van delicten als winkeldiefstal en zakkenrollen die de top-tien aanvoeren gaf het ministerie wel exacte cijfers.

Geregistreerde incidenten onder asielzoekers © Politie

Het was de Telegraaf die vorige week donderdag op basis van politiecijfers inzicht gaf in de categorie van 1000 ‘overige zaken’. Daar zouden onder meer 79 verdenkingen van zedenmisdrijven onder vallen. Bij politiecijfers gaat het overigens niet over veroordelingen door een rechter, maar meldingen en verdenkingen.

Ook de coalitiepartijen waren daarop ontstemd en wilden een debat met Harbers. Dat kreeg toen na veel intern geharrewar nog geen plek op de agenda.

Meerdere waarschuwingen Binnen het ministerie is herhaaldelijk gewaarschuwd dat de weergave van de misdaadcijfers niet goed ging. Maar naar deze ambtenaren is niet geluisterd, maakte Harbers vandaag in een ultrakorte persconferentie op zijn ministerie bekend. Hij ontkent dat er sprake is geweest van kwade opzet, iets dat ook premier Rutte vorige week al benadrukte. “Van meet af aan was mijn doel om volledige openheid te geven over de gegevens rond alle openbare orde incidenten met asielzoekers”, schrijft Harbers vandaag in een brief aan de Kamer. “Dat is noodzakelijk want alleen door dat inzicht te bieden kan er draagvlak blijven voor de opvang van vluchtelingen. Hier is het fout gegaan. Door de wijze van rapporteren, in de vorm van een top-10, zijn juist de ernstigste incidenten onderbelicht gebleven.”

Zware dreun Voor de VVD is het aangekondigde vertrek van Harbers een zware dreun. Niet eens omdat het de tweede VVD-bewindspersoon van Rutte-III is die vertrekt (na Halbe Zijlstra) , of de vierde VVD-bewindspersoon in recente jaren die het ministerie van justitie als geslagen hond moet verlaten (Fred Teeven, Ivo Opstelten en Ard van der Steur). De VVD laat zich als partij voorstaan op een beleid van ferm optreden tegen misdaad, en een harde opstelling jegens asielzoekers die zich misdragen of niet integreren. Het nieuws over de politiecijfers is koren op de molen van partijen als de PVV en Forum voor Democratie. Premier Rutte debatteert morgenavond met Forum-leider Baudet bij de publieke omroep, over Europa.

