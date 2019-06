Het vertrek van Bouteflika verandert niets aan de onrust in Algerije

De politieke crisis in Algerije blijft ook na het vertrek van president Abdelaziz Bouteflika aanhouden. De Grondwettelijk Raad heeft de geplande presidentsverkiezingen van 4 juli uitgesteld. De reden: de twee kandidaten zijn afgekeurd. Ze zouden niet genoeg handtekeningen hebben verzameld voor hun kandidatuur. Het is nog altijd onbekend wie de kandidaten waren. Dat betekent dat de overgangsregering haar belangrijkste belofte, het uitschrijven van nieuwe verkiezingen, heeft gebroken. Ook blijft ze langer aan de macht dan was afgesproken.

Het uitstellen van de verkiezingen brengt risico’s met zich mee. Eerder dit jaar gingen honderdduizenden Algerijnen de straat op om het vertrek van Bouteflika te eisen, die sinds 2013 niet meer in het openbaar was verschenen na een beroerte. In april viel het doek, nadat de president de steun verloor van onderminister en legerleider Ahmed Gaed Salah. Die leidt sinds het aftreden van Bouteflika de politieke overgangsperiode. Maar de protesten zijn nog niet voorbij.

Vrijdag gingen weer honderdduizenden demonstranten in hoofdstad Algiers de straten op. Zij eisen niet alleen verkiezingen, maar ook dat de namen van oud-gedienden van Bouteflika niet op het stembiljet verschijnen. Zij willen bovendien dat interim-president Abdelkader Ben­salah onmiddellijk vertrekt, evenals premier Nouredinne Bedoui. Beide mannen worden gezien als voormalige handlangers van het bewind van Bouteflika.

Legerleider Gaed Salah, die eerder zijn steun uitsprak voor de demonstranten, wil de betogers niet langer tegemoetkomen. Hij zegt wel voor verandering te zijn, maar wil het politieke systeem behouden. Sinds het vertrek van Bouteflika waarschuwt hij het volk voor instabiliteit en Syrische toestanden. Hij roept de Algerijnen op te ‘leren van vorige ervaringen en gebeurtenissen’, waarbij hij refereert aan het recente verleden: Algerije kende een bloedige burgeroorlog (1992-1999) tussen het regime en islamisten, nadat de laatste de verkiezingen van 1991 hadden gewonnen en het leger ingreep en de verkiezingen annuleerde.

Ondertussen pakt de regering wel een aantal ver­trou­we­lin­gen van voormalig president Bouteflika hard aan

Gaed Salah zegt dat de demonstranten en het regime met elkaar moeten praten. Maar het regime verandert niet uit zichzelf, zo blijkt. Interim-president Bensalah mocht volgens de grondwet tot uiterlijk begin juni aanblijven, maar het is nu onbekend hoe lang hij mag regeren. Hij heeft namelijk niet alleen de verkiezingen uitgesteld, maar ook nagelaten om een nieuwe datum te noemen.

Ondertussen pakt de regering wel een aantal vertrouwelingen van voormalig president Bouteflika hard aan. De broer van Bouteflika en twee voormalige generaals van de inlichtingendiensten worden vervolgd voor het beramen van een 'complot tegen het staatsgezag'.

