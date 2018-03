Het uitwijzen van Russische diplomaten is ook een diplomatieke overweging

De noodzaak van hard bewijs voor optreden is in de buitenlandpolitiek rekbaar. Kort na de gifgasaanslag op een Russische dubbelspion in het Britse Salisbury was het kabinet nog terughoudend met vingerwijzingen naar Rusland, omdat Nederland zelf niet over informatie beschikte. Maar maandag wees minister van buitenlandse zaken Stef Blok toch twee Russische diplomaten uit.

Hard bewijs heeft hij nog steeds niet, zei Blok naderhand tegen Nieuwsuur. Maar de omstandigheden wijzen volgens hem wel op Russische betrokkenheid. Juist daarom moet Moskou volgens de minister volledige openheid geven aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OVCW).

'Rusland heeft een motief en beschikt over het zenuwgas' Bram van Ojik (GroenLinks)

In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor de kabinetskeuze. Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Joel Voordewind (ChristenUnie) spreken van een goede stap om solidariteit met Groot-Brittannië te tonen, aangezien Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de aanval zit. Bram van Ojik (GroenLinks) is het daarmee eens. “Rusland heeft een motief en beschikt over het zenuwgas. Het past ook binnen een patroon van wat er gebeurt met tegenstanders van Poetin in het Verenigd Koninkrijk.”

Geen hard bewijs Andere oppositiepartijen zijn kritisch. PVV-leider Geert Wilders vindt dat de Russische diplomaten ‘zonder hard bewijs’ zijn uitgezet. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft bedenkingen. Zij vindt dat Blok beter, net als anderhalve week geleden, terughoudendheid had kunnen betrachten tot het onderzoek van de OVCW klaar is. “Op welke feiten is deze stap gebaseerd?” Volgens Karabulut moet het kabinet niet alleen varen op de Britse beschuldigen richting Rusland. “Bij de Irak-oorlog zeiden de Britten ook dat ze sterke aanwijzingen hadden voor de aanwezigheid van chemische wapens. We kunnen beter het onderzoek afwachten. Dat het gas hoogstwaarschijnlijk uit Rusland komt, wil nog niet zeggen dat de Russische regering ook de dader is.” ‘Ik heb de indruk dat Theresa May de zaak heeft geëscaleerd, en dat andere landen daarin meegaan’ SP-Kamerlid Sadet Karabulut Maar er zijn ook diplomatieke overwegingen om mee te doen met de internationaal gecoördineerde uitwijzingen. Als het kabinet niet met bondgenoten mee had gedaan, zou dit volgens Van Ojik tot vragen leiden over de Nederlandse houding jegens Rusland. Ook Voordewind is tevreden dat Nederland nu optrekt met gelijkgestemde landen. Volgens Karabulut is dat juist geen goed idee. “Ik heb de indruk dat Theresa May de zaak heeft geëscaleerd, en dat andere landen daarin meegaan.” Maatregelen in de buitenlandpolitiek worden overigens wel vaker zonder onweerlegbaar bewijs genomen. Vorig jaar wilden VVD en D66 bijvoorbeeld de Eritrese ambassade in Den Haag sluiten. Aanleiding vormden aanhoudende berichten over afpersing van de diaspora door diplomaten. Het kabinet wilde aanvankelijk wachten tot mensen aangifte deden en de rechter een oordeel had geveld. Onder druk van de Kamer werd de hoogste Eritrese diplomaat uiteindelijk toch weggestuurd.