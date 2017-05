Het strandparadijs waar je niets merkt van de harde repressie

De Malediven zijn met hun tropische koraaleilanden, turquoise water en witte zandstranden een waar vakantieparadijs. Reisorganisatoren prijzen de villa’s op de archipel in de Indische Oceaan aan als de ultieme luxe voor rijken die privacy willen. Beroemdheden als filmster Tom Cruise, zangeres Katy Perry en voetballer Ronaldo vierden er vakantie.

Maar achter die gelikte façade gaat een autocratisch, zeer corrupt systeem schuil, zo blijkt uit onder meer onhullingen van tv-zender Al Jazeera. “Toeristische bedrijven promoten de Malediven graag als een plek waar je lekker kunt uitrusten en ontspannen”, zegt Azim Zahir, politicoloog aan de University of Western Australia. “Maar de eilanden hebben ook een donkere kant.”

Plundering

De Malediven omvatten ruim duizend eilanden met in totaal 400.000 inwoners, die decennialang werden geregeerd door de autocratische president Maumoon Abdul Gayoom. Hij was het die in de jaren tachtig het luxe-toerisme op de archipel begon te bevorderen. Omdat de groeiende middenklasse meer rechten opeiste, werd vanaf 2008 geprobeerd van de Malediven een democratie te maken. Maar zonder veel succes. Sinds 2013 is de macht in handen van Abdulla Yameen, een halfbroer van de vroegere sterke man. Yameen heeft inmiddels alle sleutelfiguren van de oppositie vastgezet of het land uitgejaagd en bestiert de schatkist alsof het zijn persoonlijke bankrekening is.

Zo wisten onderzoeksjournalisten van Al Jazeera vorig jaar de hand te leggen op een grote hoeveelheid gegevens van drie smartphones van voormalig vicepresident Ahmed Adeeb, die nu in de cel zit maar die jarenlang een beschermeling was van president Yameen. Ook kregen ze tientallen belastende documenten in handen. Hieruit bleek volgens de journalisten dat veel van het geld dat bedrijven betaalden voor de huur van eilanden jarenlang niet naar de schatkist ging, maar rechtstreeks naar Yameen en zijn mensen. En ook op andere manieren werd de schatkist geplunderd.

Dit lijkt wel iets uit een James Bond-film Corruptie-expert Robert Palmer

Een deel van zijn buit gebruikt de president om mensen medeplichtig te maken of hun zwijgen te kopen. “Sinds hij aan de macht is, koopt hij iedereen om. Parlementariërs, rechters, advocaten, iedereen”, aldus een ex-handlanger tegen Al Jazeera. “Het hele systeem is gecorrumpeerd.”

Er zouden ook grote plannen zijn gemaakt om voor een buitenlandse gegadigde 1,5 miljard dollar aan contanten wit te wassen via de centrale bank van de Malediven. “Dit lijkt wel iets uit een James Bond-film”, zei corruptie-expert Robert Palmer van pressiegroep Global Witness.