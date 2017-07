Het spektakel van de Turkse rouw

Gewoon de rode Turkse vlag, de groene van het Ottomaanse rijk, de blauwe van de extreem-nationalistische grijze wolven, een Erdogan-vlag, of toch die van Atatürk. “Vroeger verkocht ik vlaggen van voetbalclubs” vertelt een verkoper lachend. “Maar sinds de coup ben ik overgestapt. Op dit soort evenementen raak ik altijd uitverkocht.” Twee meisjes vragen zijn prijs: “drie lira voor Turkije, twee voor de Erdogan-hoofdband.”

Even na zes uur stroomde het centrale Kizilay plein in de Turkse hoofdstad vol met een paar duizend mensen. Aan alle kanten van het plein stond politie bewaking, maar de sfeer was opgewekt. Omstanders nemen selfies met de agenten, bemachtigen een gratis ’15-juli t-shirt’ en wapperen wild met hun zojuist aangeschafte vlag. Anderen zijn minder opgewekt, en bezoeken in stilte de foto-tentoonstelling naast het plein.

Mensen verzamelen zich bij de Bosporusbrug © AFP

Daar zien ze beelden van burgers die tanks tegenhouden, een wanhopige vrouw naast het lichaam van een neergeschoten demonstrant en het Turkse parlement in puin. Geen stad maakte zulk grof geweld mee als Ankara, waar verschillende regeringsgebouwen gebombardeerd werden en F-16s vanuit de lucht demonstranten neermaaiden. In totaal kwamen die nacht 248 mensen om het leven, 2200 raakten gewond.

Emine Sönmez heeft geen tentoonstelling nodig om daaraan herinnerd te worden. Stil loopt ze in haar eentje door de feestende menigte. Om haar lichaam draagt ze een grote Turkse vlag met daarop de tekst ‘familie van de martelaren’. Sónmez verloor die nacht drie broers.

“Precies op deze plek zijn ze vermoord”, vertelt ze vanaf het plein. Het doet pijn om het over die nacht te hebben, maar Sönmez houdt zich sterk. Sinds dit jaar geeft ze leiding aan de vrouwelijke tak van de ‘Federatie van de Familie van Martelaren’. Daar is niets politieks aan, benadrukt ze. “Herdenken is niet iets van de AKP of van Erdogan. Ikzelf stem op de (nationalistische) MHP, maar heb drie broers gegeven voor dit land.” Ze pakt haar donkerrode Turkse mantel beet. “Dit is de kleur van hun bloed.”

Nabestaanden houden foto's van de slachtoffers omhoog tijdens de ceremonie. © EPA

Na elf uur marcheerde de menigte naar het Turkse parlement. Enkele tienduizenden verzamelden zich voor een herdenkingsceremonie die om half drie ’s nachts begon, het tijdstip dat het Turkse parlement vorig jaar gebombardeerd werd. President Erdogan kwam net terug uit Istanbul, waar hij eerder die avond op de Bosporusbrug een veel grotere menigte van honderdduizenden mensen toesprak.

Op de trappen van het parlement zaten nabestaanden met de foto’s van hun overleden geliefden, daarvoor waaide een uitzinnige menigte met Turkse vlaggen. Eén voor één werden de namen van de 248 slachtoffers voorgelezen. Sommige omstanders veegden hun tranen weg terwijl de menigte iedere naam beantwoordde met een erkenning van de aanwezigheid van de doden: Burda! ( hier)

De aankleding van de herdenking zal een doorn in het oog geweest zijn voor de seculiere CHP. De grootste oppositiepartij kwam niet opdagen. Dat is geen goede PR-strategie, maar CHP-woordvoerders verklaarden dat de speech van oppositieleider Kemal Kilicdaroglu op het laatste moment uit het programma geschrapt was.

