Het slotdebat was de laatste poging om de zwevende kiezer te overtuigen

“Zo is het genoeg”, zegt Lodewijk Asscher (PvdA) tegen Geert Wilders (PVV) als deze tijdens het slotdebat bij de NOS de Turkse Nederlanders die in Rotterdam demonstreerden het ‘tuig’ van Asscher noemt. “De orde is daar hersteld door een burgemeester die van u zijn paspoort moet inleveren”, werpt Asscher Wilders tegen. “Als het gaat om een bijdrage leveren aan Nederland, kunt u veel leren van de Nederlanders met een moslimachtergrond die een uniform dragen of van de verpleegkundige in het ziekenhuis met hoofddoek. Nederland is van iedereen die zijn best doet.”

Na weken campagnevoeren en talrijke debatten tussen de lijsttrekkers kende het NOS-slotdebat vanavond toch nog vele primeurs: nog niet eerder stonden de PVV en PvdA tegenover elkaar, evenmin twistte de ChristenUnie deze weken eerder met de VVD of PVV. Acht partijen mochten elk een stelling aanleveren die zij in door loting bepaalde een-op-een-debatten konden bediscussiëren. De VVD en PVV, nipte voorlopers in de peilingen, kwamen daardoor niet tegenover elkaar te staan.

U bent het CDA van barm­har­tig­heid, kom daar ook voor op

Barmhartigheid Dat VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA straks misschien moeten samenwerken, was tijdens het debat nog nauwelijks te merken. GroenLinks wil de lagere inkomens laten meeprofiteren van de economische groei, maar het CDA waarschuwt dat die partij de rekening bij de middeninkomens neerlegt. Volgens CDA-leider Buma gaat de burger dan ‘tachtig cent belasting over elke euro’ betalen: voor vlees en files. “U bent het CDA van barmhartigheid, kom daar ook voor op”, reageert GroenLinks-voorman Jesse Klaver. Lijsttrekkers zitten klaar voor het slotdebat. © ANP Ook tussen de middenpartijen CDA en D66, beide haast onvermijdelijk in een nieuwe coalitie, kwam het niet tot chemie. “Er radicaliseert veel in Nederland, maar de laatste dagen is het vooral Buma”, bijt Alexander Pechtold de christendemocraat, die dubbele paspoorten wil afschaffen, toe. “Eerst Eva Jinek die haar paspoort in moet leveren, vandaag Máxima.” Buma: “Ik wil dat de veiligheid toeneemt, dat mensen kunnen worden uitgezet als ze zich niet aan onze waarden houden.”

Klimaatverandering Het debat bood nog een andere primeur: voor het eerst kwam in een groot tv-debat ook de opwarming van de aarde aan de orde. Marianne Thieme, leider van de Partij voor de Dieren, zei dat het tijd werd: “Dit is de grootste verandering van dit moment en toch wordt er niet over gesproken.” ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers daagde VVD-lijsttrekker Mark Rutte uit om over het klimaat te debatteren. Segers vindt dat de VVD als grootste partij vooral op de rem staat. “Terwijl het niet vijf voor twaalf is, maar twaalf uur. Met de VVD lukt de transitie naar schone energie niet.” Rutte vindt dat Nederland juist niet teveel voorop moet lopen met schone energie: “Als Nederland nieuwe kolencentrales sluit, gaan in Polen de walmende bruinkoolcentrale open. Je kunt geen hek in de lucht plaatsen.” De ambitieuze klimaatplannen van de partijen als CU, GroenLinks en D66 zijn volgens de VVD slecht voor de koopkracht van veel Nederlanders. Rutte: “Groen is goed, maar niet als je er een links verhaal van maakt”. Groen is goed, maar niet als je er een links verhaal van maakt

Islam Het debat eindigde met een duel tussen Wilders en Segers, waarbij Wilders stelde dat het het enige thema is dat er in verkiezingstijd toe doet, de islam is. “Dit is existentieel, het voortbestaan van Nederland en de toekomst van het vrije Westen staan op het spel”. Segers reageerde dat Wilders zelf juist existentiële zaken op het spel zet: “Je kunt niet de rechtsstaat verdedigen door hem af te schaffen, zoals Wilders eigenlijk voorstelt.” Volgens Segers moet er geen strijd tegen de islam worden gevoerd, maar tegen het jihadisme. “Met een koranverbod, of prikkeldraad om Nederland heen gaan we die strijd niet winnen”. De dertien lijsttrekkers – Tunahan Kuzu van Denk zegde kort tevoren af – deden een laatste poging om zwevende kiezers voor zich te winnen. Volgens onderzoeksbureau I&O had gisteren nog maar één op de drie kiezers een keuze gemaakt, de rest zweeft nog tussen meerdere partijen of weet het helemaal nog niet. Zweeft u zelf nog? Doe dan het Kieskompas van Trouw.

