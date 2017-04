Het Rijk wil slapende tegoeden voortaan zelf hebben

Als iemand sterft en geen erfgenamen of nabestaanden zich melden, mogen banken en verzekeraars het geld nu nog houden. Dat gebeurt in Nederland naar schatting bij meer dan honderd mensen per jaar. Vermoedelijk gaat dat om tientallen miljoenen euro’s.

Plasterk vindt dat dit anders moet. Hij noemt hierbij het voorbeeld van de Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en Regiobank. Die organisatie meldde zich vorige maand vrijwillig bij het Rijksvastgoedbedrijf, dat namens de overheid onbeheerde nalatenschappen beheert en mogelijke erfgenamen opspoort.

20 jaar beschikbaar Volgens de demissionair minister zouden meer banken en verzekeraars een voorbeeld moeten nemen aan de Volksbank. “Elke vorm van samenwerking is wenselijk", zegt de woordvoerder van Plasterk vandaag in het AD. “Als het er maar toe leidt dat meer erfgenamen krijgen waar ze recht op hebben." Wanneer het na onderzoek van het Rijksvastgoedbedrijf onduidelijk blijkt of zich misschien toch nog iemand meldt, komt het geld terecht in een zogenoemde consignatiekas. Daar blijft het twintig jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Daarna komt het geld in bezit van de Staat, maar dan is er wel alles aan gedaan om mensen op te sporen die mogelijk nog recht hadden op de erfenis.

Moeilijk na te gaan De Volksbank liet weten vrijwillig bij het Rijksvastgoedbedrijf te hebben aangeklopt omdat het voor een bank erg lastig is te bepalen of een klant is overleden. Volgens de eigen administratie telt de Volksbank elk jaar tientallen mensen die 115 jaar oud zouden zijn. “Wij vermoeden dat die mensen zijn overleden, maar dat weten we niet 100 procent zeker", zegt een woordvoerder tegen het AD. "We hebben namelijk zeer beperkt toegang tot registers, zoals de gemeentelijke basisadministratie. Als je redelijkerwijs kan vermoeden dat iemand is overleden, vinden wij dat er actief gezocht moet worden naar erfgenamen." Volgens de eigen administratie telt de Volksbank elk jaar tientallen mensen die 115 jaar oud zouden zijn Het is ook mogelijk dat veel instellingen niet weten dat ze bij het Rijksvastgoedbedrijf terecht kunnen met het geld van overledenen. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt inmiddels aan haar zichtbaarheid. Zo plaatst het bedrijf elk jaar advertenties in kranten om aandacht te vestigen op zijn bestaan en de mogelijkheden een nalatenschap af te laten wikkelen.

