Het regeerakkoord in jip-en-janneketaal

Kinderrechtenorganisatie Save the Children kwam met het idee om een kinderversie van het regeerakkoord te maken, want zo goed scoort Nederland niet op jeugdparticipatie. En voordát kinderen kunnen meepraten over zaken die hen aangaan, moeten ze eerst snappen wat er eigenlijk in het regeerakkoord staat.

Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers krijgen vandaag de eerste hertaling aangeboden. Het is de bedoeling dat brugklassers en kinderen van groep 7 en 8 de samenvatting gaan gebruiken in de klas.

Kordate sfeer Voor hij de opdracht kreeg, had Rindert Kromhout zelf nog nooit een regeerakkoord gelezen. Wel de interpretaties en samenvattingen in de media, maar zijn versie moest neutraal zijn. De oorspronkelijke tekst ademt voortvarendheid: dit gaan we doen, dat gaan we aanpakken. Die kordate sfeer heeft de kinderversie ook: Het akkoord bevat heel wat onderwerpen die kinderen nu of straks aangaan; het eerste studiejaar kost de helft minder, de maat­schap­pe­lij­ke diensttijd De regering gaat aandacht besteden aan mensen die slordig omgaan met hun gezondheid. Criminele motorbendes zorgen voor heel wat ellende (…) Mensen worden bedreigd of beroofd of afgeperst. Dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Het akkoord bevat heel wat onderwerpen die kinderen nu of straks aangaan, merkte Kromhout. Het eerste studiejaar kost de helft minder, de maatschappelijke diensttijd die wordt ingesteld, ouders die elke maand meer geld krijgen, of denk aan de klimaatparagraaf, die belangrijk is voor de toekomst. Tekst loopt door onder de afbeelding Een bladzijde uit het regeerakkoord voor kinderen. © rv De ‘vertaler’ moest soms op zijn handen zitten. Hij is net een actie gestart om scholen meer over de multiculturele samenleving te laten praten en elkaars culturen en verhalen te delen. “Er is meer over identiteit te zeggen dan het leren van het volkslied en een keer naar het Rijksmuseum”, vindt hij. “In de klas pakken kinderen die discussie hopelijk op. Stellen ze vragen, gaan ze discussiëren.”