Het rapport van Mueller is vernietigend, maar Trump komt er mee weg

Robert Mueller wil de president van de Verenigde Staten niet formeel beschuldigen van het belemmeren van de rechtsgang. Maar in zijn rapport, dat gisteren grotendeels openbaar werd, dist hij het ene na het andere geval op waarin Donald Trump precies dat lijkt te doen.

Hij komt ermee weg, althans wat Mueller betreft, omdat hij als president toch niet vervolgd zou kunnen worden. Maar vrijpleiten doet de aanklager hem niet. En hij suggereert dat niet een rechter, maar het Congres de instantie is die de door hem vastgestelde feiten moet beoordelen.

Niet loyaal

Mueller werd in 2017 benoemd nadat Trump de directeur van de FBI, James Comey, ontslagen had. Onder diens leiding was de FBI begonnen te onderzoeken of Trump of zijn campagnemedewerkers samenspanden met Rusland, toen dat in 2016 zijn best deed de presidentsverkiezingen ten gunste van Trump te beïnvloeden. De president vond dat Comey niet ‘loyaal’ genoeg was aan hem.

Het ontslag wekte zoveel opschudding dat het ministerie van justitie zich gedwongen voelde een speciale aanklager aan het werk te zetten. Die moest niet alleen de Rusland-connectie, maar ook belemmering van de rechtsgang onderzoeken.

Muellers benoeming werd door Trump als een zware klap ervaren. “O mijn God, dit is vreselijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. Ik ben de lul”, zo citeert de aanklager de president uit getuigenverklaringen.

Mueller schrijft in zijn rapport dat hij geen werkelijke samenzwering van de toenmalige presidentskandidaat of zijn medewerkers met de Russen kan bewijzen. Er waren contacten met Russen, en Trump zelf probeerde tot ver in de campagne een overeenkomst te sluiten over een Trump Tower in Moskou. Het lekken van door Russen gestolen e-mails van de Democraten werd blij aanvaard. En over contacten met Russen werd volop gelogen, door de president in toespraken en interviews maar door sommige medewerkers ook tegen de FBI, wat hen gevangenisstraffen opleverde. Toch is samenspanning niet te bewijzen, aldus Mueller.