Het politieke jaar in veertien lijstjes

Citaten om te onthouden

1. "Ik kan zelf rekenen." (Martin van Rooijen verklaart waarom 50Plus het verkiezingsprogramma niet heeft laten doorrekenen door het CPB)

2. "Het allerbeste zou zijn als wij absolute heersers zijn. In het parlementarisme kun je geen grote beleidswijzigingen doorvoeren." (Thierry Baudet)

3. "Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op, die mogen we niet laten verwateren." (Sybrand Buma in de HJ Schoo-lezing)