Het pokerspel om Trumps kandidaat voor het Hooggerechtshof begint vandaag

In een commissie van de Senaat moet hij proberen zowel Republikeinen als Democraten ervan te overtuigen dat Donald Trump hem terecht heeft voorgedragen als lid van het Hooggerechtshof. De traditie – en het gezonde verstand – eisen dat hij daar geen harde uitspraken doet over politiek hete hangijzers, zoals abortus, want hij moet daar later immers onbevangen over kunnen oordelen. Tegenover zich heeft hij politici die juist willen horen dat hij in die kwesties aan hun kant staat.

De Republikeinen heeft Gorsuch bij voorbaat al in zijn zak – deze voordracht is zo'n beetje het enige dat Trump de afgelopen twee maanden heeft gedaan waar al zijn partijgenoten tevreden over zijn. Bij de Democraten zal hij het lastiger krijgen. De vraag is niet, of ze tegen hem zijn, maar hoe fanatiek ze zijn benoeming zullen bestrijden.

De senatoren van die partij zullen maandag om te beginnen nog eens hun overtuiging ventileren dat niet Neil Gorsuch, maar Merrick Garland daar voor hen had moeten zitten, de rechter die Barack Obama voordroeg als opvolger van de overleden Antonin Scalia, nu alweer ruim een jaar geleden. Maar zo'n voordracht moet nu eenmaal worden goedgekeurd door de Senaat, en de Republikeinen, die daar toen al een meerderheid hadden, besloten onmiddellijk dat de VS best een jaartje zonder een negende hoge rechter konden, en dat er eerst maar eens presidentsverkiezingen moesten worden gehouden.

Grote gok Ze konden daarbij niet wijzen op de Grondwet – die geeft een president zijn bevoegdheden tot de laatste dag dat hij in functie is – maar wel op een suggestie van niemand minder dan vice-president Joe Biden, toen hij nog senator was, in 1992. Op dat moment was er geen sprake van een benoeming in het Hooggerechtshof, en Biden leek er volgens de website Politifact juist op uit de polarisatie rond zulke benoemingen kort voor verkiezingen te verminderen. Maar heel slim noemde fractieleider Mitch McConnell dit voorstel van een kwart eeuw geleden de 'Biden-regel', alsof hij zich aan een traditie hield, in plaats van een nieuw hoofdstuk te schrijven in die polarisatie. McConnells beslissing was een flinke gok – als Hillary Clinton had gewonnen, had ze misschien nog wel een linksere rechter voorgedragen dan Garland. Maar ondanks dat die gok goed is uitgepakt, heeft hij de benoeming van Gorsuch nog niet binnen. Voor benoemingen in het Hooggerechtshof kunnen de Democraten een beroep doen op de 'filibuster'-regel, die zegt dat er 60 van de 100 senatoren moeten instemmen om tot goedkeuring te komen. De Republikeinen hebben, als ze eensgezind blijven, 52 stemmen. Ze hebben dus nog 8 Democraten nodig. En ze hebben er nog niet één binnen. De strijd om die stemmen wordt niet zozeer uitgevochten in de senaatscommissie, en zelfs niet straks in de plenaire vergadering, maar in tv-uitzendingen in een klein aantal staten, waar spots worden uitgezonden die Gorsuch aanprijzen bij de kijkers en kiezers. Dat gebeurt in staten die in november voor Trump kozen maar waar op basis van eerdere verkiezingen een Democraat nog de senator van is. Jon Donnelly uit Indiana, Jon Tester uit Montana en Heidi Heitkamp uit North Dakota zijn in 2018 aan de beurt om hun zetel te verdedigen, en zitten dan niet te wachten op een groep extra-gemotiveerde Republikeinen. (verhaal loopt door onder het filmpje) Maar aan de andere kant van de politieke scheidslijn, onder hun eigen achterban, heerst ook verbetenheid. Ook daar worden advertenties gemaakt. Een aantal actiegroepen die na de verkiezing van Trump zijn gevormd, eisen dat de Democraten zich als een onwrikbaar blok tegen de benoeming van Gorsuch verzetten.

Inreisverbod Afgelopen week is er bovendien nog een reden voor de Democraten bij gekomen om Gorsuch te blokkeren, of in ieder geval zijn benoeming met alle mogelijke middelen te vertragen: het inreisverbod van president Donald Trump is in zijn tweede versie opnieuw door twee rechters geblokkeerd. Trump heeft al aangekondigd daartegen in beroep te zullen gaan. Verliest hij dat beroep, dan is het Hooggerechtshof aan de beurt. Daarin hebben nu progressieven en conservatieven allebei acht stemmen. Of het inreisverbod het gaat redden, hangt dan mogelijk af van de vraag of Gorsuch dan al zijn intrede in het hof heeft gedaan. De Republikeinen kunnen Gorsuch erdoor drukken - maar dat is een groot risico voor de toekomst Toch zijn er ook redenen voor de Democraten om Gorsuch te laten passeren. Ze hebben weliswaar een lijst met bezwaren tegen hem, maar die zijn niet al te opzienbarend. Hij zou als rechter te vriendelijk zijn voor grote bedrijven en te veel ruimte willen geven aan godsdienstige gewetensbezwaren als het gaat om de uitvoering van overheidsbeleid. Als jurist in de regering van George W. Bush werkte hij gedienstig mee aan het rechtvaardigen van het gevangenenkamp voor terroristen in Guantánamo Bay. Maar dat neemt niet weg dat hij een kundig jurist is – momenteel lid van het hof van beroep in Denver – en dat hij als rechter het hart op de juiste plaats heeft: toen Donald Trump een collega uitschold voor 'zogenaamde rechter', noemde hij dat meteen, en openlijk 'ontmoedigend'.

Grens aan de polarisatie? Daar komt dan nog bij dat de Republikeinen de inzet van de 'filibuster' mogelijk niet over hun kant zullen laten gaan. Met hun meerderheid kunnen ze die regel afschaffen. Daarmee kalft de traditie verder af dat de Senaat met zijn regels compromissen afdwingt tussen de partij die de meerderheid heeft en de oppositie. Na het verdwijnen van de filibuster voor benoemingen kunnen niet alleen Gorsuch, maar volgende kandidaten voor het Hooggerechtshof, wanneer die ook maar komen, vlot door de Senaat worden gejaagd. Maar voor de Republikeinen is die zet ook weer niet helemaal vanzelfsprekend. Eenmaal afgeschaft, komt de filibuster voor dit soort benoemingen immers nooit meer terug. Ooit zullen de Republikeinen weer in de minderheid zijn in de Senaat. Dus als de Democraten werkelijk standhouden, en als McConnell voor de lange termijn gaat, zoekt hij een andere oplossing, een compromis. Daarmee zou hij ook weer geschiedenis schrijven, door toe te geven dat er een grens is aan de polarisatie die een land met maar twee partijen zich kan permitteren. Maar durft McConnell dat? Het zou kunnen betekenen dat hij de benoeming van Gorsuch opgeeft. Dat zou Donald Trump zijn enige succes tot nu toe ontnemen. Zijn woede zal vreselijk zijn. En ook die van de vele Republikeinen die met hun neus dichtgeknepen op Trump stemden, alleen maar omdat die tenminste rechters naar hun hart zou benoemen.

