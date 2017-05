Het partijcongres is de ideale comeback-plek

De overwegend in oranje stropdassen gestoken kasteelheer uit Warmond heeft in de vier maanden na zijn politieke val een rossige baard laten staan. Geïnspireerd op zijn justitiemaatje Klaas Dijkhoff, zo vertelde hij op het podium. "Ik zag een slimme staatssecretaris het tv-programma 'De Slimste Mens' winnen en dacht: dat ligt aan die baard."

Met zelfspot blikte Van der Steur terug op zijn ambteloze maanden. Hij vertelde hoe hij na het afstaan van zijn dienstauto moest 'uitvogelen' hoe de tramdeuren tegenwoordig opengaan. Hoe hij nu, uitgesloten van de bewindsliedengym, in zijn eentje in de sportschool zijn kilometers roeit. En dat hij regelmatig wordt aangesproken op zijn ministerschap. "Bij de supermarkt komt het nog wel eens voor dat iemand zegt: 'Vergeet het bonnetje niet.' Dan laat ik zien dat ik 'm heb!"

Van der Steur mocht met VVD-bewindslieden terugblikken op de afgelopen kabinetsperiode. Als opvolger van Ivo Opstelten op het ministerie van veiligheid en justitie maakte hij twee zeer ongelukkige jaren mee. Door slecht afgehechte dossiers en eigen toedoen ontwikkelde Van der Steur zich snel tot favoriete boksbal van de oppositie, met de Teevendeal als fataal struikelblok. Met Dijkhoff en Eric Wiebes aan zijn zijde kreeg hij eerherstel.

Het partijcongres is sowieso een ideale plek om terug te keren in de boezem van de partij. Begin dit jaar werd oud-SP-leider Agnes Kant met een staande ovatie onthaald op het congres in Tilburg, een maand eerder viel die eer voormalig GroenLinks-boegbeeld Femke Halsema ten deel in Utrecht. "Wat heb ik Femke gemist", zei partijleider Jesse Klaver. "Wat fantastisch dat je weer op ons congres was."

Stilletjes Terugkeren kan ook minder zichtbaar. Zo sloot de VVD oud-Kamerlid Mark Verheijen, in 2015 vertrokken na discutabele declaraties, stilaan weer in de armen. Bij de publicatie van zijn biografie over VVD'er Harm van Riel was coryfee Hans Wiegel aanwezig. De Limburger werkt nu aan het verkiezingsprogramma voor de VVD in Venlo. Ook oud-VVD-Kamerlid René Leegte, bekend van zijn telefoontje in de trein over het Groningse gas en in 2015 vertrokken na een onvermelde nevenfunctie, kreeg al snel een steuntje in de rug. Hij maakte een doorstart met zijn pr-bureau op het gebied van energie en duurzaamheid. Minister Henk Kamp van economische zaken, tevens partijgenoot, verrichtte de opening. VVD-minister Jeanine Hennis kwam praten over energie en internationale veiligheid. Van der Steur, Verheijen en Leegte kunnen hoop putten uit de comeback van Fred Teeven. De oud-officier van justitie was een trouwe VVD'er voordat hij rond de eeuwwisseling zijn geluk beproefde als lijsttrekker voor Jan Nagels Leefbaar Nederland. Een blik over de schouder leert dat een comeback zeker niet altijd zo succesvol verloopt Toen hij na dit mislukte avontuur weer bij de liberalen aanklopte, was hij welkom en wist hij het tot staatssecretaris te schoppen.

Erelid Een blik over de schouder leert dat een comeback zeker niet altijd zo succesvol verloopt. Zie Job Cohen. Na het vertrek van PvdA-leider Wouter Bos werd de populaire burgemeester van Amsterdam in 2010 met veel tromgeroffel ('Yes we Cohen!') naar Den Haag gehaald. Hoewel hij als staatssecretaris tijdens Kok-II al ervaring had opgedaan aan het Binnenhof, zat hij in de oppositie vooral heel slecht in zijn vel. Na anderhalf jaar was hij weg. In dat licht is het ook niet zo gek dat burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam het PvdA-leiderschap vooralsnog aan zich voorbij laat gaan. Ook zijn voorganger Opstelten sneuvelde voortijdig in Den Haag. De boezem van de partij verliet de populaire 'Oppie' echter nooit. Bij het eerste VVD-congres na zijn aftreden benoemde de partij hem meteen tot erelid.

