Het Pantheon is taboe voor de ex-koning van Italië

De herbegrafenis van Victor Emanuel gebeurde zondag in het plaatsje Vicoforte, in het noordwesten van Italië. De oud-koning ligt daar nu in het familiemausoleum. Naast hem ligt zijn vrouw Elena, wier resten afgelopen vrijdag vanuit Frankrijk zijn overgebracht.

Victor Emanuel III was van 1900 tot 1946 de derde koning van Italië. Hem wordt verweten dat hij de fascistische dictator Benito Mussolini twee decennia lang geen strobreed in de weg legde. Het wordt de koning zwaar aangerekend dat hij in 1938 een wet ondertekende die buitengewoon discriminerend voor Joden was, en dat hij zijn land meegesleurd liet worden in de Tweede Wereldoorlog als bondgenoot van de Duitse nazi's. Na de oorlog moest Victor Emanuel het land dan ook verlaten: in 1946 werd Italië een republiek en hij een balling in Egypte. Het jaar erop stierf hij.

Herbegrafenis

Nabestaanden van de koning blijken het afgelopen jaar, met goedkeuring van de president van Italië, de herbegrafenis te hebben voorbereid. Die moest in stilte plaatsvinden, maar dat is mislukt. Een paar familieleden zijn luid gaan klagen over het feit dat hun voorvader nu 'in the middle of nowhere' ligt. Hij hoort thuis in het Pantheon in Rome, vinden zij, waar ook zijn voorgangers - Victor Emanuel II en Umberto I - zijn begraven.

Maar dat is tegen het zere been van de Joodse gemeenschap. Die vindt het al schandalig dat het dode lichaam van de ex-koning met een vliegtuig van de luchtmacht, op kosten van de staat dus, uit Egypte is gehaald. Hem herbegraven in het Pantheon, het tweeduizend jaar oude gebouw dat de glorie van Italië belichaamt, is uitgesloten, zegt een Joodse woordvoerder. Hoogbejaarde verzetsstrijders zijn het daarmee eens.

De enige die zonder voorbehoud opgetogen is over de komst van de koning, is de burgemeester van Vicoforte. Hij verwacht horden nieuwsgierige bezoekers, wat de middenstand in zijn gemeente goed kan doen.