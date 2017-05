Het ontslag van FBI-directeur Comey verliep geheel op Trumpeske wijze

De manier waarop dat gebeurde was weer helemaal Trump. Comey kreeg niet de gelegenheid zijn gezicht te redden door zelf ontslag te nemen, een brief werd op het hoofdbureau afgegeven en meteen werd de pers ingelicht. Bij die brief zaten als rechtvaardiging memo's van de minister en de onderminister van justitie, waarin de fouten werden opgesomd die Comey zou hebben gemaakt bij het onderzoeken en afwikkelen van de kwestie rond de emails van Clinton, tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar.

Maar die memo's lijken eerder de stok om de hond te slaan. Tijdens die campagne, en ook toen eenmaal president was, had Trump de FBI-directeur nog regelmatig geprezen voor zijn hardnekkige onderzoek naar de omgang van Clinton met vertrouwelijke emails – een onderzoek dat Comey tot vreugde van Trump en verontwaardiging van de Democraten slechts tien dagen voor de verkiezingen nog even heropende en daarna weer sloot. In een verhoor voor een commissie van de Senaat vorige week bleef Comey erbij dat hij niet anders kon, al werd hij 'licht misselijk' van de gedachte dat hij daarmee de uitslag had beïnvloed.

Halstarrige weigering

Dat verhoor lijkt de stoot te hebben gegeven tot Comeys ontslag. Maar niet omdat Trump of Comeys superieuren op het ministerie van justitie zijn handelwijze alsnog afkeuren. Het lijkt eerder ingegeven door Comeys halsstarrige weigering om Trump en zijn campagne-medewerkers vrij te pleiten van samenspanning met Russische agenten tijdens de campagne. Documenten op Wikileaks die de Clinton-campagne in verlegenheid brachten, waren volgens de inlichtingendiensten door Russische hackers buitgemaakt. Nog steeds bestaat het vermoeden dat de Trump-campagne, en wie weet de president zelf, daarvan op de hoogte waren. In een merkwaardige passage, helemaal buiten de ontslagkwestie om bedankte Trump Comey in zijn brief nog er voor dat die tot drie maal toe in een persoonlijk onderhoud zou hebben gezegd dat hijzelf geen onderwerp van onderzoek was.

Medewerkers van Trump vertelden anoniem aan de media dat de president de afgelopen weken steeds bozer werd op Comey. Het feit dat het belangrijkste memo met klachten over de FBI-directeur is gedateerd op dezelfde dag als de ontslagbrief, zou erop kunnen duiden dat, toen Trump uiteindelijk besloot Comey te ontslaan, dat ministerie van justitie dat memo gedienstig even opstelde.

Typisch Trump is het amateurisme waarmee ontslag werd uitgevoerd: abrupt, schofferend, en zonder toelichting.

Maar er is ook een ander, voor Trump minder schadelijk scenario voorstelbaar. De minister van justitie, Jeff Sessions, heeft beloofd zich niet te bemoeien met het onderzoek naar de Trump-campagne, omdat hij daar zelf deel van uitmaakte. Dat maakte het voor hem tot nu toe moeilijk, Comey te ontslaan. Het voortouw lag dan ook bij zijn onderminister, Rod Rosenstein. Die leverde het gedetailleerde overzicht van Comeys feilen. Rosenstein is niet iemand die bekend staat als een ambtenaar met slappe knieën, of een Republikeinse partijganger. En Rosenstein werd door de Senaat pas kort geleden in zijn functie bevestigd. Het is dus mogelijk dat de nieuwe leiding van het ministerie in alle objectiviteit, terugkijkend op Comeys rol bij de verkiezingen en in het belang van de FBI, pas nu besloot dat er schoon schip gemaakt moest worden.