Het onderzoek naar de WODC-affaire kost directeur Leeuw zijn baan

Dat is de belangrijkste conclusie van de Commissie-Verhulp, die onderzocht hoe is omgegaan met de klacht. Vandaag presenteerde de commissie haar rapport. Daarin verwijt zij onder andere directeur Leeuw dat hij nooit in gesprek is gegaan met de klokkenluider, hoewel de klacht daar aanleiding toe gaf.

Onwelgevallige conclusies

Een onderzoekster klaagde dat het ministerie haar onder druk zette om onwelgevallige conclusies van een onderzoek naar softdrugs aan te passen. Zij kaartte haar bezwaren aan bij vertrouwenspersonen, het hoofd van de afdeling externe wetenschappelijke betrekkingen, bij de hoogste ambtenaar van het ministerie van justitie en bij haar eigen directeur. Maar zij werd niet gehoord.

Be­leids­amb­te­na­ren bemoeiden zich intensief met de vraagstelling en herschreven zelfs teksten van het eindrapport

Vooral de hoogste ambtenaar en de directeur zijn niet goed met haar omgegaan, aldus het onderzoek. Dat is voor Leeuw aanleiding om op te stappen. Hoewel hij in een verklaring zegt dat hij zich ‘maar in beperkte mate in de (generaliserende) kwalificaties over met name mijn leiderschapsstijl kan vinden’, denkt hij met zijn aftreden het WODC ‘het beste te dienen’.

Of de hoogste ambtenaar van justitie en veiligheid ook opstapt na de kritiek in dit onderzoek, is niet bekend. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van Nieuwsuur dat ambtenaren probeerden ‘politiek gevoelige’ conclusies van het centrum te herformuleren op een voor de politieke leiding gunstige manier. De Kamer leunt voor zijn oordeel vaak op onderzoeken van het WODC.