Het nieuwe lid van het Hooggerechtshof in de VS moet abortus gaan stoppen

President Trump schrijft komende nacht opnieuw geschiedenis. Voor de tweede keer draagt hij een lid van het Hooggerechtshof voor, en drukt daarmee vermoedelijk voor decennia zijn stempel op de gebeurtenissen in de VS.

Lees verder na de advertentie

De drie rechters die hij naar verluidt afgelopen weekeinde nog op zijn lijstje had staan, zijn 53, 51 en 45 jaar oud, twee mannen en een vrouw. En een van die drie - of een onverwachte andere kandidaat, dat blijft mogelijk - wordt voor het leven benoemd. Met acht andere collega’s heeft hij of zij het laatste woord over politiek gevoelige zaken als abortus, bescherming van minderheden en het verloop van verkiezingen. Met als leidraad de grotendeels in de achttiende eeuw geschreven Grondwet en eerdere uitspraken van het hof.

Van Trump wordt verwacht dat hij met zijn keus de traditioneel-conservatieve, christelijke vleugel van de Republikeinse partij tevredenstelt. De president houdt zich lang niet altijd aan de normen en opvattingen van die groep. Zijn tweets worden er niet gewaardeerd. Zijn beledigingen aan het adres van prominente politici (zelfs de terminaal zieke senator John McCain) worden er tandenknarsend aangehoord. Maar christelijk-conservatieven stemden in 2016 op Trump omdat hoe dan ook een Republikein in het Witte Huis moest komen. Die zou dan zorgen voor een Hooggerechtshof dat Amerika op het rechte pad brengt. Met als hoofdprijs: een streep door Roe v. Wade, het arrest dat in 1973 vrouwen het recht verleende hun zwangerschap te laten beëindigen.

Zowel bij Democraten als Republikeinen kunnen er overlopers zijn

Conservatieve lijst Tijdens zijn campagne speelde Trump op zeker door een lijst met namen te publiceren, samengesteld door enkele conservatieve organisaties, waaruit hij zijn rechters zou kiezen. De afgelopen week sprak hij met een aantal kandidaten daaruit, en werd er door conservatief Amerika flink gestudeerd op de vonnissen en uitspraken van degenen die de meeste kans zouden maken. Met als voornaamste vraag: wie van hen heeft het serieus op Roe v. Wade voorzien? Een vraag die niet met zekerheid te beantwoorden is, omdat een rechter daar nooit voordat er een concrete zaak op tafel ligt een uitspraak over zal doen - hij zou als het onderwerp aan de orde komt zich automatisch moeten terugtrekken. Ook Trump, die voor de verkiezingen nog beloofde dat dankzij hem abortus weer verboden zou worden, zal er de kandidaten niet rechtstreeks naar vragen. Is de voordracht eenmaal gedaan, dan volgt nog een strijd om goedkeuring van de benoeming in de Senaat. Op papier kunnen de Republikeinen snel een stempel van goedkeuring zetten op Trumps kandidaat, want ze hebben er een krappe meerderheid. Maar zowel bij Democraten als Republikeinen kunnen er overlopers zijn. Minstens twee Republikeinse senatoren (allebei vrouw) zijn voor het recht op abortus. En enkele Democratische senatoren moeten in november hun zetel verdedigen in een staat waar Trump populair is, en kunnen dus verleid worden voor Trumps kandidaat te stemmen. Per saldo lijkt het er niet op dat de Democraten de benoeming van een nieuwe hoge rechter zullen kunnen ophouden tot na november, wanneer ze wellicht de meerderheid in de Senaat veroveren. Tenzij Trump een ondoordachte en provocerende keus maakt.

Dit zijn de drie rechters die Trump naar verluidt op zijn lijstje heeft staan:

Amy Barrett Amy Barrett (45) was hoogleraar recht aan de rooms-katholieke Notre Dame universiteit in Indiana, en werd in oktober rechter in het hof van beroep in Chicago. Tijdens de hoorzitting daarover in de Senaat kwam haar geloof aan de orde, de Democratische senator Dianne Feinstein zei afkeurend: “Het dogma leeft luid in u”. Barrett is tegen abortus en heeft bovendien geschreven dat voorgaande uitspraken van het Hooggerechtshof niet onomstotelijk zijn.

Brett Kavanaugh Brett Kavanaugh (53) is rechter in het hof van beroep in Washington DC. Gezien de juridische problemen van Donald Trump krijgt het veel aandacht dat hij betrokken was bij de afzettingsprocedure tegen president Clinton, als medewerker van speciaal onderzoeker Kenneth Starr. Hij heeft later geschreven dat volgens hem presidenten zolang ze in functie zijn niet belast mogen worden met rechtszaken en onderzoeken.

Raymond Kethledge Raymond Kethledge (51) is rechter in het hof van beroep in Cincinnati. Die benoeming, in 2008, werd vertraagd door tegenstand van de Democraten. Inmiddels ligt het omgekeerd: voorstanders pleiten bij president Trump voor Kethledge met het argument dat iemand uit het midden van Amerika, die van jagen en vissen houdt en nu eens geen product is van de Harvard of Yale universiteiten, door de Democraten moeilijker af te wijzen zal zijn.

Lees ook:

Vergroot het opstappen van een hoge rechter Trumps kansen op beperking van het recht op abortus? Het vertrek van Rechter Anthony Kennedy opent voor president Trump de deur naar de benoeming van een rechter die een stuk conservatiever is.