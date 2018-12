Het migratiepact is aangenomen, maar hoe nu verder?

Judith Sargentini is erbij, als vanochtend de tekst van het VN-migratiepact wordt voorgelezen. “Sommigen misten het moment zelfs”, vertelt de GroenLinks-Europarlementariër vanuit Marrakesh. Meer dan 160 van de 193 VN-lidstaten scharen zich achter wat officieel het Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration heet. Pas later deze maand wordt het compact tot resolutie gemaakt op de Algemene Vergadering van de VN.

“Wij, de EU, staan hier voor aap”, tweet Sargentini in de ochtend, doelend op het afwezige Tsjechië, Letland, Slowakije, Polen, Hongarije en – niet te vergeten – EU-voorzitter Oostenrijk. De afspraken van de Verenigde Naties om migratie veiliger te maken en beter te regelen, zorgden in Europa voor tweespalt. Verlevendigden het debat, zullen de optimisten zeggen. Pessimisten spreken van diepe wonden en de puinhopen van Marrakesh.

De Belgische regering ligt in duigen, lidstaten in het oosten van Europa keerden zich ervan af, en Voor Nederland zal waarschijnlijk morgen staatssecretaris Harbers een woordje spreken. Vorige week zorgde het pact voor fel politiek debat in de Tweede Kamer.

Steen des aanstoots

Het migratiepact heeft alles in zich om tot aan de Europese verkiezingen in mei een steen des aanstoots te blijven van populisten, anti-migratiepartijen en burgers in gele hesjes. Tegelijkertijd is ‘Marrakesh’ de eerste keer dat herkomst- én bestemmingslanden de handen ineen slaan om migratie beter te reguleren. Sinds 2000 stierven zestigduizend migranten onderweg, memoreert VN-baas Antonio Guterres vanochtend. “Dit is een bron van collectieve schaamte.”

In de Europese Unie schiet het ondertussen niet op met betere afspraken over migratie. Op de Europese top in juni stond het asiel- en migratiebeleid voor het laatst prominent op de agenda. Toen ging het over ontschepingsplatforms op de Middellandse Zee, iets waar Noord-Afrikaanse landen pissig over raakten. Onderling moesten de EU-lidstaten ook nog komen tot een herziening van het Dublin-systeem, de afspraken dat een vreemdeling asiel vraagt in het eerste EU-land waar hij aankomt.

Maar de boel zit muurvast. Op de agenda van de Europese regeringsleiders die eind van deze week bijeenkomen, staat migratie niet eens meer genoemd. Dat ligt aan de naderende Europese verkiezingen, het onderwerp is controversieel. Maar ook aan de ophef over ‘Marrakesh’, dat het vraagstuk op scherp zette. Sinds de zomer is Oostenrijk EU-voorzitter, dat dus ook in die rol met het VN-pact instemde in de zomer. Maar de rechts-conservatieve Oostenrijkse regering trok haar eigen steun terug en leek zo het verzet tegen het pact te legitimeren. Als EU-voorzitter wil Oostenrijk wel illegale migratie bestrijden, maar het heeft hiermee weinig vooruitgang geboekt.

“Helaas werkt voor dit type afspraken het gebrek aan steun bij Europese lidstaten aan Marrakesh averechts”, merkt Sargentini in de wandelgangen van het Marokkaanse congrescentrum. Europa kan niet meer met één stem spreken, omdat de verdeeldheid zichtbaar is geworden. Afrikaanse landen zullen bovendien in ruil voor terugnemen van hun burgers alsnog betere afspraken over legale migratie en studievisa willen.