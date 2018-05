Het lokale coalitieakkoord nieuwe stijl: iedereen mag meepraten

In de 335 gemeenten waar nieuwe colleges worden of zijn gesmeed, komt het ene na het andere open coalitieakkoord tot stand, met als uitdrukkelijke doel om details en plannen later in samenspraak met oppositiepartijen en burgers verder in te vullen. Liefst 45 coalitieslogans bevatten het woord ‘samen’.

Dat blijkt uit een onderzoek van Trouw naar de collegevorming in alle 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen zijn gehouden. Tot nu toe is in 44 procent van de gemeenten een akkoord gesloten. In veel van de andere gemeenten zijn de onderhandelingen in de laatste fase beland, maar laten akkoord en wethouders nog op zich wachten.

Het coalitieakkoord oude stijl, waarbij de winnende partijen een meerderheid zoeken en de boel dichttimmeren, komt bijna nergens meer voor. Het andere uiterste juist wel: de hele raad wordt het eens over een programma voor de komende vier jaar en zoekt daar professionele, niet direct partijgebonden wethouders bij. Zo heeft de gemeente Hilvarenbeek op dit moment op haar website drie vacatures staan voor wethouder, die het raadsbrede programma moeten uitvoeren.

Openbaar

Die nieuwe stijl van besturen uit zich op vele manieren. Zo komt het voor dat alle partijen eerst gezamenlijk om tafel gaan om afspraken te maken over hoe zij met elkaar willen omgaan, of dat de coalitie alleen de belangrijkste onderwerpen opneemt in een akkoord of dat alle fracties mogen meebeslissen en hun eigen onderwerpen mogen aandragen. Ook komt het voor dat alle verkozen partijen plaatsnemen in het college, zoals in Laarbeek.

Daarbij zoeken gemeenten na de verkiezingen massaal de burgers op. In Utrecht gaan politici met bewoners eten, in Etten-Leur gaan ze naar middelbare scholen en in Wageningen en Zwijndrecht zijn alle onderhandelingen openbaar. De gemeente Drechterland sluit zelfs een akkoord met de eigen burgers. Het maakt mede dat de collegevorming in gemeenten langer duurt dan in 2014, toen na vijf weken al ruim de helft van de gemeenten eruit was.

“De termen coalitie en oppositie lijken niet meer bij deze tijd te passen”, zegt Miranda de Vries, burgemeester van Etten-Leur en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die raad adviseerde gemeenten begin dit jaar over nieuwe vormen van besturen. De Vries ziet veel tips opgevolgd worden. “Wil je een bruisend winkelhart, veilige wijken of huizen zonder gas, dan moet de gemeente een coalitie met de samenleving sluiten en niet in het stadhuis blijven. Zonder burgers, bedrijven en organisaties red je het niet.”