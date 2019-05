Het lijsttrekkersdebat bewees dat er zeker iets te kiezen valt

Na alle flyers op straat, campagneavondjes en video’s op Facebook debatteerden aan de vooravond van de verkiezingen twaalf nummers één, alleen van partijen die nu ook in de Tweede Kamer zitten. In een strakke regie – waar alleen de vlieg rond het hoofd van GroenLinkser Bas Eickhout zich niets van aantrok –kwamen stellingen over het klimaat, de arbeidsmarkt, een Europees leger, landbouwsubsidies en migratie aan bod.

Opgewarmd met filmpjes met wetenschappers (‘kernenergie is betrouwbaar en veilig’) voerden kandidaten een bij vlagen sterk inhoudelijk en levendig debat, dat bewees dat er morgen zeker iets te kiezen valt.

SP’er Arnout Hoekstra bepleitte een vergunningensysteem voor arbeidsmigranten, PvdA’er Frans Timmermans stelde er een plan voor een Europees minimumloon tegenover. FvD-lijsttrekker Dirk Jan Eppink is als enige voor kernenergie, de rest voor een duurzamer energiebeleid. Een toekomstig Europees leger krijgt steun van D66-lijsttrekker Sophie In ’t Veld, andere partijen willen wel meer militaire samenwerking, maar zonder Europees commandocentrum.

Vergezeld door een parallelle stroom Twitterberichten ( Wilders: ‘Grenzen dicht’) hadden de nieuwkomers het iets gemakkelijker dan de Brussel-veteranen die zich moesten verdedigen tegen aanvallen op onder meer de vele regels en hoge vergoedingen voor parlementariërs. CDA’er Esther de Lange: “De kernvraag lijkt me hier: blijf je aan de zijlijn staan, dan verandert er niets.” Meneer Tuyn had iets om op te kauwen.

