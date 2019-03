Het lijkt erop dat het Britse parlement zowaar ergens vóór zal stemmen: uitstel van de brexit

Na opnieuw een zeer tumultueuze en verwarrende zitting van het Britse Lagerhuis zal datzelfde huis donderdag stemmen over een motie waarin om uitstel van de brexit wordt gevraagd. De brexit-datum zal dan niet 29 maart worden, zoals al twee jaar in vele agenda’s staat, maar 30 juni. Dat verzoek ligt de komende dagen op tafel in Brussel. Op de Europese top van volgende week moet duidelijk worden of de 27 regeringsleiders ermee instemmen.

Nadat het parlement op dinsdag voor de tweede keer tegen de brexit-deal met de EU had gestemd, draaide het woensdagavond om de vraag of het Lagerhuis in plaats daarvan wil aansturen op een no deal-vertrek uit de EU per 29 maart. Geheel volgens verwachting wilde een meerderheid dat ook niet, maar de manier waarop de stemming verliep, leidde tot consternatie. Een amendement om de datum ‘29 maart’ uit de motie te verwijderen en een ‘no deal’ dus geheel uit te sluiten, op welke dag dan ook, haalde een even krappe als verrassende meerderheid: 312 tegen 308.

Niet bindend

De motie was hoe dan ook niet bindend. Een no deal-brexit op 29 maart, of later, is nog steeds mogelijk, omdat die nu eenmaal een onvermijdelijk gevolg is van de artikel 50-procedure die Londen bijna twee jaar geleden in gang heeft gezet. Bij een gebrek aan een wederzijds goedgekeurd akkoord over een vertrekregeling, danwel uitstel of afstel daarvan, is de brexit over vijftien dagen automatisch een feit.

De EU van 27 landen moet zich nu beraden op de vraag of de aangevoerde reden voor het uitstel tot 30 juni voldoende geloofwaardig is om het te honoreren. Die is in de motie van donderdag nog summier: de vertraging zou dienen ‘met de bedoeling de noodzakelijke EU-vertrekwetgeving te laten passeren’. Vermoedelijk zal premier May de komende dagen met een beter verhaal moeten komen om haar Europese collega’s te overtuigen.

Na de stemming probeerde May het parlement opnieuw te doordringen van de ernst van de situatie en de noodzaak nu eindelijk eens een keuze te maken. “Een lange verlenging vereist ongetwijfeld van het VK om in mei verkiezingen voor het Europees Parlement te houden. Ik denk niet dat dat de juiste uitkomst is.” De zoveelste bizarre avond werd in stijl afgesloten, met de verwachting dat er volgende week een derde stemming plaatsvindt over de al als verloren beschouwde deal met de EU.