Het leger van Soedan wil zeker niet alle macht uit handen geven

De militaire coupplegers in Soedan ­laten twee gezichten zien. Enerzijds begripvol en meegaand met de ­demonstranten, maar tegelijkertijd teruggrijpend op oude reflexen om de eigen machtspositie niet in gevaar te brengen. Dat houdt het wantrouwen in stand bij de organisatoren van de al vier maanden durende volksopstand.

De Militaire Overgangsraad die het land nu leidt, had dit weekend laten weten dat oppositiepartijen en de overkoepelende vakbeweging, de ­Sudanese Professionals Association (SPA) met namen kunnen komen voor een burgerregering. De Militaire Raad liet daarna weten dat ze zelfs een naam voor het premierschap wil horen van hen.

Tussen wat de Militaire Raad zegt en doet, zit veel licht

Maar het presidentschap blijft in handen van het leger. Sinds vrijdag is luitenant-generaal Abdel-Fatah Burhan interim-president. Dit weekend werd luitenant-generaal Mohamed Hamdan Dagalo vicepresident. Dat is niet de persoon die de demonstranten in zo’n machtspositie willen zien. ­Hemedti, zoals iedereen hem noemt, is berucht. Hij heeft al jaren de leiding over de interventiemacht Rapid Support Forces (RFS). De troepen van de RFS werden ingezet bij de burgeroorlog in Darfur, waarbij een paar honderdduizend burgers op zeer wrede wijze om het leven zijn gebracht. Hij is direct gelieerd aan de afgezette dictator Omar al-Bashir.

Demonstranten in Khartoem stonden maandagochtend tegenover eenheden van het leger . © REUTERS/Umit Bektas

Omsingeling Tussen wat de Militaire Raad zegt en doet, zit veel licht. De generaals zeggen keer op keer achter de demonstranten te staan, maar gisterochtend omsingelden legereenheden met tractoren de vijfduizend demonstranten die al ruim tien dagen een sit-in houden voor het hoofdkwartier van dat leger in de hoofdstad Khartoem. Militairen maakten aanstalten om de barricades op te ruimen en het protest te breken. Vakbond SPA riep onmiddellijk op om massaal naar het belegerde plein te komen. Vanuit de hele stad stroomden mensen toe. De demonstranten vormden hand in hand ringen om het sit-in-gebied en scandeerden, volgens persbureau Reuters ‘Vrijheid, vrijheid’ en ‘Revolutie, revolutie’. De militairen staakten daarop de ontruiming. Het leger eist twee posten op: defensie en binnenlandse zaken, om de orde in het land te kunnen bewaken Intussen werd voor de tweede dag op rij onderhandeld tussen de Militaire Raad en vertegenwoordigers van de opstand. Het leger begon ook met het herstructureren van de eigen organisatie. Twee kolonels zijn benoemd tot chef-staf en tweede man. Het is opmerkelijk dat niet langer uit de rang der generaals is gerekruteerd. Ook de beruchte veiligheidsdienst NISS kreeg een nieuwe leiding, terwijl de SPA en oppositiepartijen de ontmanteling ervan eisen. De Militaire Raad heeft een aantal ministers die onder Bashir dienden de afgelopen dagen gearresteerd. De ­redenen ervoor en wie het zijn, zijn niet bekend gemaakt. De SPA eist dat alle bezittingen van de tot vorige week regerende National Congress Party (NCP) van Bashir worden geconfisqueerd. De Militaire Raad zegde toe hierover controle te nemen. Ook lieten de generaals weten dat bij de vorming van een burgerregering maatschappelijke groepen, vakbonden en partijen mogen meepraten en meedoen – behalve de NCP. In de dialoog over zo’n een burgerregering eist het leger twee posten op: defensie en binnenlandse zaken, om de orde in het land te kunnen bewaken. De SPA eist daarentegen dat het leger helemaal opzij stapt. De generaals zoeken duidelijk nog naar hun positie in het nieuwe Soedan, maar willen zeker niet alle macht uit handen geven.

