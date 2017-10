Het kwartetten met ministersposten is begonnen

Mark Rutte versprak zich, vorige week in Etten-Leur. “Dus er komt geen aparte minister voor landbouw?”, vroeg iemand hem. Rutte, ad rem: “Jawel.”

Lees verder na de advertentie

Toen, zich realiserend dat hij iets had verklapt dat nog niet verklapt mocht worden, herstelde hij: “Tenminste: daar zijn we nog niet helemaal uit.”

Het publiek wist genoeg: er komt in het komende kabinet dus wèl een minister voor landbouw. De vraag die nu in Den Haag speelt is welke CDA'er dat zal worden, want deze week zijn de vier formerende politieke partijen kandidaten aan het zoeken voor de posten die zij in de formatie hebben binnengehaald. Dat het CDA landbouw krijgt, lijkt net zo zeker als dat een D66'er onderwijs zal gaan doen.

Soms lekt er eens iets, zoals dat CDA-senator Wopke Hoekstra minister van financiën gaat worden

Maar wie? Namen genoeg, maar zekerheden minder. Soms lekt er eens iets, zoals dat CDA-senator Wopke Hoekstra minister van financiën gaat worden. Na weken van geruchten meldde het Financieele Dagblad dat afgelopen weekend met zekerheid. De krant had uit één bron vernomen dat het CDA de post financiën had bemachtigd en uit een andere dat Hoekstra in de race is voor een zware ministerspost.

Zo werd Wopke Hoekstra de eerste naam op ieder lijstje van mensen die van wedden op ministersposten hun vrijetijdsbesteding hebben gemaakt.

Denksport Die mensen spelen met één zo’n naam dan een spel dat lijkt op een Denksport Logikwis, zo’n spel waarmee via deduceren en elimineren steeds verder duidelijk wordt wie waar kans maakt. Als bijvoorbeeld het CDA Financiën krijgt en de VVD de premier levert, dan blijven er in het zogenoemde ‘kernkabinet’ nog vier posten over: Binnenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken, Sociale Zaken en Volksgezondheid. Die zes ministeries, de zwaarste en belangrijkste, heten ook wel de ‘zeshoek’. Uit het eindverslag van informateur Gerrit Zalm werd duidelijk dat de VVD zes ministers mag leveren, het CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee. Iedere partij zal minstens één minister in het kernkabinet willen. Dat maakt vooral de verdeling van de laatste twee posten ingewikkeld. Je zou immers kunnen denken: iedere partij één ministerie, de VVD één extra omdat-ie de grootste is, maar wie krijgt dan het laatste departement? D66 en CDA zijn even groot.