Het Kremlin zit in zijn maag met deze rappers

“Kak dela?” Hoe gaat het? Het zijn zo ongeveer de enige woorden die rapper Husky (Chaski op zijn Russisch) buiten zijn nummers tegen zijn publiek zegt, grijnzend. De deinende massa laat zich niet onbetuigd en antwoordt met even instemmend als onverstaanbaar gejoel.

“Geweldig concert, ik ben er schor van”, roept de achttienjarige Stepan Poloekejev, die Husky voor het eerst in levenden lijve ziet. Met nog zesduizend anderen zingt hij luidkeels de teksten woord voor woord mee. De eerste klanken van ieder nummer worden verwelkomd met een daverende kreet van herkenning. “Husky's stijl is onnavolgbaar”, zegt ook Sofia Razoemovitsj (19) opgetogen. “Zijn teksten lijken niet op die van anderen, hij is in de eerste plaats een dichter.”

Rapper Husky werd tot twaalf dagen cel veroordeeld, nadat hij in Krasnodar vanaf het dak van een geparkeerde auto zijn fans had toegezongen

Een uur lang hebben de aanwezigen in tergende onzekerheid verkeerd. Zal hun held wel verschijnen? Bij aanvangstijd is de rapper in geen velden of wegen te bekennen, wat alom de vrees wekt dat het concert op het laatste nippertje is afgelast. De verschijning van de kortgeschoren hiphopartiest en de beginklanken van het eerste nummer zijn een ware ontlading.

Opgepakt Die vrees is begrijpelijk. De 25-jarige Husky (artiestennaam van Dmitri Koeznetsov) werd eind november opgepakt en tot twaalf dagen cel veroordeeld, nadat hij in de Zuid-Russische stad Krasnodar vanaf het dak van een geparkeerde auto zijn fans had toegezongen. Dat was uit protest tegen het afgelasten van zijn concert in die stad. Hij kwam vervroegd vrij na een storm van kritiek. Bekende rappers gaven in Moskou een ogenblikkelijk uitverkocht benefietconcert ter ondersteuning van hun onfortuinlijke collega. Het gerucht wil dat ook het Kremlin ontstemd was over de arrestatie. Het geval Husky staat niet op zichzelf. De afgelopen maanden zijn optredens van diverse groepen en individuele muzikanten verboden en zijn videoclips op internet geblokkeerd, vooral in de nasleep van het bloedbad dat een tiener aanrichtte op een school in Kertsj op de Krim. Ruslands internetwaakhond blokkeerde een door fans gemonteerde clip onder een nummer van rapper Oxxxymiron. De tekst zou samen met de beelden - fragmenten uit een film over de tragedie op een school in het Amerikaanse Columbine in 1999 - aanzetten tot 'massale onlusten, massamoord en extremistisch gedrag met gebruik van wapens'. Andere groepen, zoals IC3Peak, kregen last met het gezag onder voorwendselen als 'extremisme' en 'aanzetten tot drugsgebruik'. Schuttingtaal, verwijzingen naar seks, drankgebruik of zelfmoord zijn evenzeer redenen actie te ondernemen tegen onwelgevallige artiesten. In Togliatti verhinderden de autoriteiten in oktober Husky’s concert, omdat hij zou oproepen tot kannibalisme

Judas Husky's recente clip ‘Judas’ is op YouTube al miljoenen keren bekeken, maar in Rusland verboden. In het Moskouse Adrenaline Stadium zingt het publiek het nummer misschien juist daarom met dubbele energie mee. In Togliatti verhinderden de autoriteiten in oktober Husky's concert, omdat hij zou oproepen tot kannibalisme. “Dat is gewoon onbegrip”, zegt Roeslan Moesalimov (19) verontwaardigd. “Hij wekt irritatie en wordt veroordeeld omdat hij iets zou zeggen over kannibalisme. Waar dan? Het is volkomen onzin, ze zoeken gewoon een voorwendsel om hem te verbieden.” Husky zelf haalde via internet uit naar zijn kwelgeesten: “Jullie zijn voor iedereen lachwekkend en weerzinwekkend”. In Togliatti verhinderden de autoriteiten in oktober Husky's concert, omdat hij zou oproepen tot kannibalisme “Muziek moet niet door iets of iemand worden begrenst”, zegt Razoemovitsj, al jaren fan van de uit het Siberische Oelan-Oede afkomstige zanger. “Het is in de eerste plaats een hartekreet, iets dat mensen helpt zich te ontspannen en de zinnen te verzetten. Je kunt hen er ook beter door begrijpen. Ik weet niet wie er baat heeft bij die verboden. Muziek moet gewoon muziek zijn; het is geen middel om mensen te manipuleren of een oproep tot zelfmoord.” Husky lijkt na alle ophef weer salonfähig, voorlopig. President Poetin heeft opdracht gegeven te onderzoeken waarom er concerten zijn afgelast. Dit weekeinde zei de president zich te willen gaan bemoeien met de teksten. Dat is beter dan die de kop in te drukken, meent hij. "Als het onmogelijk is iets te stoppen, dan moet je er de leiding over nemen", zei hij tijdens een ontmoeting met zijn adviesraad voor kunst en cultuur. Volgens Poetin zal het ministerie van cultuur de 'beste manier vinden om jongerenconcerten in goede banen te leiden'. Het plaatsvervangend hoofd van zijn Kremlinapparaat hekelt de recente verboden. “We moeten met de moderne jongerencultuur kunnen omgaan”, aldus Sergej Kirijenko.

Stem van de jeugd Sommige rappers zijn op bezoek geweest in het Russische parlement om te proberen wat plooien glad te strijken. Afgesproken is dat er een raad van experts komt die zich, in het geval van klachten, kan buigen over de inhoud van afzonderlijke nummers. “Als dan blijkt dat een concert ten onrechte is afgelast gaan er koppen rollen, is ons beloofd", zegt rapper Ptacha (David Noerijev) na afloop van het overleg. Husky-fan Poloekejev vindt dat de muziek die zoveel Russische jongeren aanspreekt serieuzer genomen moet worden. “Iedere artiest legt zijn eigen gedachten in zijn liedjes, en hoe vreemd die soms ook mogen klinken, er zit een bepaalde zin in, het is de stem van de jeugd. Politici zouden naar die nummers moeten luisteren. Maar als je muziek gaat verbieden, is dat censuur en krijg je het gevoel dat we terugkeren naar de tijd van de Sovjet-Unie.”

