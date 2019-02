Het klimaatdebat stond in het teken van de komende verkiezingen

Vorige week wilde de oppositie het klimaatdebat niet voeren, omdat de VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff er niet was. Dinsdagavond voerden zo ongeveer álle fractieleiders in de Tweede Kamer het woord. En echt niet alleen omdat ze het klimaat zo belangrijk vinden, vooral ook omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen.

Op 20 maart zal het klimaat een van de belangrijkste thema’s worden. En de oppositie grijpt iedere kans aan om er nu over in debat te gaan. Het is immers maar de vraag of er voor de verkiezingen nog een mogelijkheid komt. Nu ligt het klimaatakkoord dat het kabinet vlak voor kerst presenteerde ter doorberekening bij de planbureaus PBL en CPB. Op 13 maart worden die berekeningen verwacht, en de coalitie wil pas ná de verkiezingen, in april, haar visie erop bekendmaken.

Die lopende berekeningen maken ook dat er geen nieuwe feiten waren om over te debatteren. Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van economische zaken kunnen toekijken hoe de fractievoorzitters elkaar in de haren vliegen, vrijwel zonder dat zij vragen vanuit de Kamer krijgen.

De fractievoorzitters haalden ondertussen enthousiast speerpunten en oneliners van stal. Kuzu (Denk) wil ‘rood voor Rutte’. PVV-leider Geert Wilders hing zijn verhaal op aan de VVD, die volgens hem ‘klimaatterreur’ over Nederland uitstort. Dijkhoff verweet Wilders op zijn beurt dat die nooit verantwoordelijkheid neemt. En Martin van Rooijen (50Plus) verloor het klimaat uit het oog en vraagt tot drie keer toe aan D66’er Rob Jetten of de pensioenkortingen van tafel gaan.

Te ambitieus

Maar de eerste campagnetik was in de ochtend al uitgedeeld, door het CDA. In een ingezonden brief in De Telegraaf schreven de twaalf lijsttrekkers voor de Provinciale Staten dat wat hen betreft de klimaatambities wel wat teruggeschroefd kunnen worden. Volgens hen is het zinloos om in Nederland naar 49 procent CO2-reductie in 2030 te streven, als buurlanden op 40 of 45 procent willen uitkomen.

’s Avonds zei Buma dat de 49 procent in het regeerakkoord staat en dat het kabinet er zelfs naar streeft om 55 procent te bereiken in Europees verband. “Maar het heeft geen zin om hier te reduceren, als buurlanden dan meer gaan uitstoten. Je moet in Nederland niet iets anders doen dan je buurlanden, dan ben je gekke henkie.”

Daarmee manoeuvreerde Buma het CDA weer in de positie van afgelopen zomer, toen hij al waarschuwde voor een ‘Fortuyn-achtige revolte’ bij te rigoureuze klimaatplannen. Een standpunt dat de afgelopen weken juist werd uitgedragen door Dijkhoff. Die had in De Telegraaf zijn handen van het klimaatakkoord afgetrokken en in hetzelfde interview D66-fractievoorzitter Jetten een drammer genoemd.

De VVD’er werd stevig bevraagd door de andere fractievoorzitters en liet zich tijdens het antwoorden juist weer van een groenere kant zien. Dijkhoff zei onverminderd het klimaatdoel uit het regeerakkoord te willen halen. “In het interview heb ik foute beelden recht willen zetten. Bijvoorbeeld het hysterische beeld dat dit gaat gebeuren, wat het ook mag kosten.” Wel noemde hij het Telegraafartikel “niet mijn meest hoffelijke interview in woordkeus”.

Opvallend genoeg zei Dijkhoff dat ook een CO2-heffing, die de gehele linkse oppositie wil, mogelijk weer op tafel komt. Het kabinet is voorstander van een ‘bonus-malusregeling’ voor bedrijven. Dijkhoff: “Als die regeling niet blijkt te werken, dan komt een CO2-heffing op tafel. Daar is geen taboe op. Het is het enige alternatief.”