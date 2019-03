Het klimaatdebat kan meer ontspanning gebruiken, vindt premier Rutte

Mark Rutte vergeleek Nederland met een teer vaasje en nu zit hij op een zaterdagochtend op een industrieterrein in Putten, met een klein kwastje in de hand, ingespannen zijn eigen metafoor te beschilderen. Een medewerkster van Heinen Delfts Blaauw geeft hem nauwkeurig wat aanwijzingen.

De man die dat voor elkaar kreeg zit er trots bij. Jorrit Heinen, directeur van het familiebedrijf waar dit cultureel erfgoed nog met de hand wordt beschilderd, zag de premier op tv verwijzen naar het vaasje. “Ik geloof dat ie het in praatprogramma’s een mooi vaasje noemde, maar ook een keer ‘zo’n lelijk Delfts Blaauw vaasje’. Dus nodigde ik hem uit om bij ons te komen. Mark, je hebt iets te lijmen, schreef ik.” En hij kwam, als zorgvuldig geregisseerde aftrap van de VVD-campagne voor de Statenverkiezingen van 20 maart.

Daarmee sloot het bezoek onbedoeld mooi aan bij het blauw van de KLM-aandelenkoop, waarvoor het kabinet afgelopen week de handen op elkaar kreeg (en nee, tot zijn spijt is Jorrit Heinen niet de leverancier van de Delftsblauwe KLM-huisjes). Een meevaller in verkiezingstijd voor de VVD, die met een eerder plan voor bedrijfssteun, de afschaffing van de dividendbelasting, zwaar door het ijs zakte.

Een meevaller ook voor de coalitiepartijen, die in de peilingen op zwaar verlies staan en geplaagd worden door de hoge energierekening, de klimaatonrust en de BTW-verhoging. Voor Rutte reden om ook vandaag in Putten te benadrukken dat de meeste mensen – “96 procent” – er wél op vooruit gaan.

Het vaasje zag het levenslicht op het VVD-congres in november, toen Rutte in hemdsmouwen en op gympies - zijn partijleider-outfit - de leden toesprak over “dat mooie, maar ook zo broze land” Nederland. “We kunnen de extremen opzoeken”, zei hij, “of dit tere bezit zo goed mogelijk beschermen. Dat bezit is fragiel, een vaasje dat kapot kan vallen.” In december keerde het in volle glorie terug in een open brief van de premier (‘Beste Nederlanders’) in het AD. “Ik zie Nederland als een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere Nederlanders vasthouden.” En hij haalde ook uit naar mensen die geen verantwoordelijkheid nemen en aan het vaasje trekken, zodat het stuk gaat.

Schreeuwers en doeners

Daarmee kan het als geslaagde metafoor zo de reclamehandboeken in. Niet voor niets zijn ook deze ochtend de camera’s uitgerukt voor het o zo fotogenieke, Hollandse wit-blauw. Ook de oppositie kon de verleiding niet weerstaan en dook erop. “De werkelijkheid is: hij smijt dat vaasje al jarenlang op de grond”, zei SP-leider Lilian Marijnissen. Vooral de SP, Forum voor Democratie en PVV zien de regionale verkiezingen als een referendum over Rutte III.

En, zo gaf Rutte zelf toe, die verkiezingen gáán ook niet alleen over de provincie of het waterschap, maar ook over de Eerste Kamer, waar nieuwkomer Forum voor Democratie oprukt en de meerderheid van de coalitie op het spel staat. Niet voor niets zet Rutte zijn mooie vaasje voortdurend tegenover de “puinhoop in Groot-Brittannië”, een duidelijke verwijzing naar de Nexiteers van FvD en PVV. Zijn tegenstanders noemt hij niet bijnaam, maar de boodschap is helder: zij zijn de schreeuwers, de VVD is de partij van de doeners. Voor die doeners (een aantal van hen was in Putten uitgenodigd) had de partij daarom alvast flink wat vaasjes bij Heinen besteld.

Toch valt niet te ontkennen dat het een zware strijd wordt voor de VVD. De tijd dringt, grote plannen als het pensioenakkoord en de klimaatmaatregelen moeten nog de Eerste Kamer. Rutte blijft optimistisch. Een minderheid in de Senaat is hij gewend. “Dat wordt nog meer koffie drinken en nog meer bellen.” En de klimaatverandering: “Die hoeft niet morgen opgelost. Er mag wat meer ontspanning in de discussie komen.” En, iedereen zal moeten bijdragen. “Ook het bedrijfsleven.”

Veel zal afhangen van de prijs die de coalitie bereid is te betalen om alle plannen het komend jaar ongeschonden door beide Kamers te krijgen. Want de premier mocht zijn vaasje in Putten dan wel “onbetaalbaar” noemen, alles heeft een prijs. “160 euro in de winkel”, weet een medewerker van Heinen.