Het kabinet trekt honderden miljoenen extra uit voor de jeugdzorg

Het kabinet trekt de portemonnee voor de jeugdzorg. Gemeenten klaagden de afgelopen maanden steen en been en dreigden zelfs de taak om de jeugdzorg uit te voeren neer te leggen. Ze zijn nu redelijk tevreden met het extra geld. “Het geeft wat lucht”, zegt Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Wat hoort bij normaal opvoeden en opgroeien en waar begint de jeugd­hulp­plicht? Hugo de Jonge

Gemeenten krijgen dit jaar 420 miljoen euro extra en daarna twee keer 300 miljoen per jaar. Dit is iets minder dan de gemeenten hadden gevraagd. Zij wilden per jaar 450 miljoen euro extra. Het geld voor de komende jaren is geen structurele oplossing. “Dat is zeer teleurstellend”, vindt Van Zanen.

Onderzoek Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de acute nood bij gemeenten tot 2022 wil opvangen, maar voor een structurele oplossing meer informatie nodig heeft, onder meer over de toename van de kosten. Hij stelt dat meer jongeren op tijd helpen de bedoeling is, maar schrijft ook: “Wat hoort bij normaal opvoeden en opgroeien en waar begint de jeugdhulpplicht?” Er komt een onderzoek naar de financiering na 2021. De Jonge verwacht dat er effectiever gewerkt kan worden bij gemeenten. Bij de decentralisatie van 2015 verhuisden de taken voor de jeugdzorg, samen met de zorg voor langdurig zieken en ouderen en het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden, van het Rijk naar de gemeenten. Het idee hierachter: gemeenten kennen hun inwoners het beste en kunnen het beter en goedkoper. Maar de afgelopen jaren bleek dat gemeenten méér kinderen hielpen en dat de zorg zelf duurder werd. Twee derde van de lokale besturen komt minimaal 20 procent tekort en een op de vijf gemeenten kan 40 procent van de kosten niet dekken.

Lagere economische groei Het extra geld voor de jeugdzorg is geregeld in de Voorjaarsnota. Daarin maakt het kabinet tussentijds de balans op van de begroting voor dit jaar. Voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt er structureel 95 miljoen per jaar bij en naar Defensie gaat 162 miljoen euro. Ook is er 96 miljoen extra voor het hoger onderwijs en techniekopleidingen. De extra uitgaven worden betaald uit meevallers elders op de begroting, zoals lagere rentelasten en een lagere afdracht aan de Europese Unie. Opvallend is dat het kabinet uitgaat van een aanzienlijk lagere economische groei dan bij het opstellen van de begroting, op Prinsjesdag vorig jaar. Toen was de verwachting dat de economie dit jaar zou groeien met 2,6 procent; de prognose is nu dat er 1,5 procent bij komt.

